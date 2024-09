Nunes desiste de participar de debate; Boulos ainda não está confirmado

São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), não vai comparecer ao debate organizado pelo grupo Flow na segunda-feira (23), às 19h. Em agenda de campanha neste sábado (21), o candidato à reeleição disse que tem três compromissos marcados para a data e que seria "deselegante" não comparecer a eles,

Ricardo Nunes (MDB) chega ao debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pelo SBT - Rubens Cavallari - 20.set.2024/Folhapress

Guilherme Boulos (PSOL), que divide a liderança das intenções de voto com Nunes, também não confirmou a ida ao programa. Ele diz e a equipe vai analisar as regras do debate para decidir sobre a participação. A resposta definitiva deve ser comunicada no domingo (22).

A decisão de Nunes ocorre após a mudança de endereço do evento, da Faculdade de Direito da USP para o Esporte Clube Sírio, após estudantes anunciarem protesto contra a presença do prefeito e do autodenominado ex-coach Pablo Marçal (PRTB) no local.

"Eu não tenho mais como ficar cancelando minhas agendas para passar horas e horas em debates. A gente vai ter outros dois debates televisionados ainda. Eu acabei de participar de seis debates [...]. Eu já estive no Flow, fiquei o tempo todo que ele [apresentador] quis, foi muito importante a participação, mas na segunda-feira não tem como", afirmou Nunes.

Boulos disse que não confirmou a presença e que a participação depende das regras impostas aos candidatos.

"Onde houver regras que não permitam baixaria, como no último debate, nós estaremos sempre presentes. Sobre o debate do Flow, eu e minha equipe vamos decidir até amanhã", disse o psolista.

Até o momento, confirmaram presença os candidatos Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (Novo) e Pablo Marçal (PRTB). A assessoria de imprensa do candidato José Luiz Datena (PSDB) foi procurada, mas não respondeu até esta publicação.