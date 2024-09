Tabata é investimento para o longo prazo, afirma Arminio Fraga

São Paulo

Arminio Fraga não pensa ter jogado dinheiro fora. Presidente do Banco Central no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o sócio-fundador da Gávea Investimentos não está decepcionado com o desempenho de Tabata Amaral (PSB) nas pesquisas para a eleição à Prefeitura de São Paulo.

Ele doou R$ 100 mil à candidatura. "O meu investimento cívico não é de curto prazo", diz ele, numa entrevista por videoconferência. "Para mim está tudo bem, ela é pouco conhecida, está no início de carreira e é uma política de mão cheia. Eu me vejo apoiando Tabata a perder de vista. Não joguei a toalha."

O pensamento do economista, que integra o conselho da campanha, é comum a outros doadores ouvidos pela Folha. Ao todo, Tabata recebeu 83 aportes, além do repasse do fundo eleitoral de seu partido, de R$ 13 milhões. Mas o perfil de seus apoiadores distingue-se daqueles dos demais candidatos.

Tabata Amaral nos estúdios do SBT, para debate na sexta-feira (20) - Rubens Cavallari/Folhapress

Ela tem a simpatia de nomes vultosos do PIB brasileiro, como Jayme Garfinkel, acionista controlador da seguradora Porto, James Oliveira, ex-BTG Pactual e um dos diretores da gestora de recursos Vinland Capital, e Patrice Etlin, sócio do fundo de investimentos Advent Internacional.

Cada um dos três doadores injetou R$ 100 mil na campanha. Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (19) mostrou Tabata estagnada com 8% das intenções de voto, ocupando o quarto lugar, em empate técnico com José Luiz Datena (PSDB), que tem 6%. Nas primeiras posições, estão Ricardo Nunes (MDB), com 27%, Guilherme Boulos (PSOL), com 26%, e Pablo Marçal (PRTB), com 19%.

Arminio apoia a reeleição de Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro e fez doações para cinco candidatos a vereador da capital fluminense, onde vota: Salvino Barbosa (PSD), Flávio Valle (PSD), Joyce Trindade (PSD), Tatiana Roque (PSB) e Pedro Duarte (Novo). A cada um deles, o economista deu R$ 50 mil. Com exceção de Duarte, esses políticos não seguem a cartilha liberal de um modo ortodoxo.

Ele nega que essas escolhas representem um paradoxo à sua ideologia, ainda que, com o tempo, tenha adotado uma postura ponderada. "Meus valores não mudaram, sou liberal", diz. "Eu acredito em igualdade de oportunidades, o que não existe no Brasil. Se isso é ser de esquerda, então sou de esquerda."

A relação de Tabata com o empresariado não vem de hoje. O próprio Arminio apoiou, em 2022, sua reeleição à Câmara dos Deputados. Mais jovem, recebeu uma bolsa da Fundação Estudar, mantida pelo empresário Jorge Paulo Lemann, para se formar, na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, em astrofísica e em ciências políticas. Desde então, a proximidade com o empresariado tornou-se alvo de seus opositores.

"Você é muito brava aqui, mas, para falar da Americanas, que é teu tutor e financiador, que prejudicou milhares de trabalhadores, você não se pronunciou", afirmou Nunes no debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo e pelo portal Terra, em agosto.



Lemann é um dos acionistas de referência da rede varejista, que passa por grave crise após caso de fraude contábil que mascarava os resultados financeiros.

Em paralelo, Tabata sofre rejeição de políticos da esquerda, que lembram o voto dela no Congresso, em 2019, a favor da reforma da Previdência, durante o governo Jair Bolsonaro. A deputada contrariou a orientação do seu partido à época, o PDT, e teve embate público com o ex-presidenciável Ciro Gomes, principal liderança da sigla.

Assim como Arminio, o advogado Marcelo Trindade vota no Rio de Janeiro, mas resolveu doar R$ 100 mil à campanha de Tabata. Com escritório em São Paulo, ele foi presidente, de 2004 a 2007, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e chegou a se candidatar, pelo Novo, ao governo do Rio de Janeiro, em 2018 —teve 1% dos votos.

"O meu incentivo é para colher frutos a longo prazo", conta. "O motivo da minha doação foi mais pensando na importância de uma pessoa como a Tabata e da geração da Tabata chegar o mais rápido possível ao poder. Eu sou muito cético sobre a minha geração, nós tivemos a chance de mudar o Brasil e falhamos."

Mas por que Tabata agrada tanto os empresários? Na visão de Trindade, ela tem uma combinação única entre juventude, conhecimento técnico, com sólida formação educacional, além da experiência de quem foi criada na Vila Missionária, bairro pobre da zona sul de São Paulo.

"Os liberais não são sectários, isso não tem nada a ver com extremismo de direita", diz Trindade. "O liberal está disposto a ouvir o outro lado."

Dois empresários doaram R$ 200 mil à campanha de Tabata, o valor mais polpudo entre as doações: Guilherme Leal, fundador da Natura, e Edson Queiroz Neto, presidente do Grupo Edson Queiroz. Eles preferiram não conceder entrevista à Folha.

A candidata do PSB também galvanizou o apoio de certa elite intelectual, formadora de opinião, antes ligada ao PSDB.

É o caso do cientista político Sergio Fausto, diretor-executivo da Fundação FHC. Ele, que doou R$ 3.000,

também integra o conselho estratégico da campanha de Tabata e não rejeita a ironia de que não votará no

candidato tucano, Datena. "Se faltava um ato inglório para terminar o PSDB, encontraram", diz ele, ressaltando que não fala em nome da fundação. "Há maneiras de morrer. O PSDB morreu perdendo a honra."

Fausto afirma que aconselha Tabata a mostrar, em tempos de filtros do Instagram, a autenticidade de sua história, a fim de se fazer conhecida. "Ela poderia ser vista como 'too good to be true'", diz, mencionando a

expressão muito bom para ser verdade, em inglês. "Embora seja da periferia, ela tem cara de uma menina da zona oeste paulistana."

O cientista político tampouco se sente frustrado com o desempenho da candidata e acredita que as doações buscaram ajudar a estabelecer um novo nome na política brasileira. "Ela não está presa a dogmas ideológicos, usa a razão para argumentar e não faz da política um picadeiro de circo", afirma. "Tabata desperta em mim um sentimento de nostalgia e esperança."