Tabata usa inserções para pedir pesquisa no Google sobre condenação de Marçal

São Paulo

A candidata Tabata Amaral (PSB) tem repetido no rádio a estratégia adotada nas suas redes sociais de atacar Pablo Marçal (PRTB). Com o menor tempo na propaganda eleitoral, ela usou suas inserções nas emissoras para pedir aos ouvintes que façam buscas no Google sobre denúncias contra o influencer.

Tabata Amaral (PSB) no debate do My News com a TV Gazeta* - Bruno Santos/Folhapress

Desde sexta, quando o horário eleitoral começou, as propagandas de Tabata sugeriram pesquisas com o nome de Marçal e o PCC. Nesta terça, um anúncio no rádio pedia para o eleitor buscar pelo nome do influencer e "áudio Polícia Federal".

A propaganda se referia a reportagem do UOL com áudios dos grampos telefônicos da investigação da Polícia Federal que levou à prisão de Marçal em 2005. Ele foi condenado por participação em um esquema de fraudes bancárias em Goiás.

Já a propaganda que sugere a pesquisa sobre a ligação entre o candidato do PRTB e o PCC faz referência a uma série de vínculos de aliados do influencer e a facção criminosa.

Ao partir para o ataque a Marçal, Tabata repete a linha adotada nas suas redes sociais desde o final de agosto. Sem conseguir decolar nas pesquisas de intenção de voto até agora, a candidata do PSB aumentou o tom contra o oponente ao apostar daqui para a frente em conteúdos mais combativos de denúncia contra outros candidatos à Prefeitura de São Paulo.