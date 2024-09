Tarcísio cita baixaria em debate e diz: 'não dá mais pra tolerar'

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou sobre a agressão sofrida pelo marqueteiro Duda Lima, da campanha de Ricardo Nunes (MDB), nos momentos finais do debate promovido pelo Flow na noite desta segunda-feira (23).

No Instagram, Tarcísio lamentou o episódio, ao qual se referiu como "baixaria" e indagou sobre os limites do tom agressivo que tem tomado conta das eleições na capital paulista.

"Não dá mais para tolerar o que está acontecendo nessa campanha. Onde está o respeito ao eleitor que todo candidato precisa ter? Cadê o respeito à democracia que quem quer ser gestor precisa mostrar? Aonde vamos parar com tanta baixaria?", perguntou o governador.

O agressor foi um integrante da equipe de Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina. Em seu perfil no Instagram, ele afirma que apenas se defendeu "instintivamente".

Governador Tarcísio de Freitas e o prefeito e candidato Ricardo Nunes no desfile de comemoração ao 7 de setembro. Tarcísio é cabo eleitoral de Nunes na campanha - Felipe Iruatã/Folhapress

O soco foi desferido depois que Marçal agrediu verbalmente o prefeito em suas falas finais. O apresentador Carlos Tramontina advertiu o autodenominado ex-coach duas vezes, interrompendo seus ataques e mostrando um papel com as regras do debate que foi assinado pelo candidato. Sem sucesso, o jornalista comunicou ao influenciador que ele deveria se retirar do debate.

Foi quando os assessores se desentenderam, e Duda Lima foi agredido fisicamente. Imagens mostram o momento da briga.