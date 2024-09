Veja momento em que Pablo Marçal é expulso de debate do Flow

São Paulo

O candidato Pablo Marçal (PRTB) foi excluído do debate do Flow após levar três advertências em suas considerações finais. Houve confusão, e a transmissão foi interrompida.

Ele protestou por ter sido interrompido por Carlos Tramontina, o apresentador, que disse que a medida estava prevista nas regras assinadas pelo influenciador.

"Eu tive que paralisar o debate para excluir o candidato Pablo Marçal, que reiteradamente desrespeitava as regras, e na saída dele houve uma confusão, e o assessor do prefeito Ricardo Nunes foi agredido, levou um soco no rosto, está sangrando bastante neste momento. A gente lamenta profundamente porque o debate foi muito bom, mas no final tivemos essa confusão", afirmou Carlos Tramontina, mediador do debate.

Confusão envolvendo o candidato Pablo Marçal durante debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo - @FlowPodcast no Youtube/Reprodução

Logo após a exclusão do influenciador, Nahuel Medina, assessor que grava vídeos para Marçal, deu um soco em Duda Lima, marqueteiro de Nunes, que deixou o local sangrando.

Nesse momento, Medina saiu dos bastidores e entrou no estúdio, o que levou à interrupção do programa. Ele foi detido para averiguação pela polícia e levado para a delegacia no começo da madrugada.

Após o debate, o influenciador gravou um vídeo para apoiadores dizendo que não é a favor de violência e que não entende as regras dos debates, citando a participação de José Luiz Datena (PSDB) após o episódio da cadeirada no debate da TV Cultura.

"Para mim não tem problema ser expulso de um lugar em que eu não posso falar."