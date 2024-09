Vídeo mostra soco de assessor de Marçal em marqueteiro de Nunes em final de debate; veja

São Paulo

Um vídeo mostra o momento em que Nahuel Medina, assessor da campanha do influenciador Pablo Marçal (PRTB), agride com um soco o marqueteiro Duda Lima, da campanha de Ricardo Nunes (MDB).

Medina agrediu Lima segundos após a expulsão de Pablo Marçal do debate organizado pelo Flow nesta segunda-feira (23) no Clube Sírio. Ele foi detido por PMs na saída do evento.

Confusão envolvendo o candidato Pablo Marçal durante o debate nesta segunda-feira (23) - @FlowPodcast no Youtube/Reprodução

No vídeo, é possível ver Marçal saindo do púlpito e, logo na sequência, Medina agredindo uma pessoa que não aparece na imagem. Em outra gravação, ouve-se uma pancada e depois Lima aparece com o rosto sangrando.

Após um debate relativamente tranquilo, Marçal tentou usar suas considerações finais para prometer a prisão do prefeito Ricardo Nunes. Ele teve o microfone cortado e foi advertido seguidas vezes para que interrompesse a estratégia, mas insistiu e foi expulso.

Depois, gravou vídeo dizendo que há um problema de civilidade nos debates e "gente agredindo pra todo lado". "Nós vamos entrar numa guerra e se não tiver revolta do povo não vai ter como resolver isso nessa cidade", disse ainda.