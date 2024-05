Seminário da Folha debate caminhos para o saneamento no Brasil

São Paulo

Embora com avanços recentes, o saneamento básico ainda é um dos principais gargalos na efetivação da cidadania no Brasil. Hoje, 95% dos brasileiros têm acesso ao abastecimento de água e 65% à rede de esgoto, segundo o Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O Novo Marco Legal do Saneamento foi aprovado em 2020 sob promessa de acelerar a universalização destes serviços essenciais até 2033 –com 99% de fornecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto–, mas não são poucos os desafios para que essa meta seja atingida.

Para debater a questão, Folha e Instituto Trata Brasil realizam, no dia 09 de maio, a partir das 10h30, o seminário "O Poder Transformador do Saneamento". Gratuito e presencial, o evento reunirá prefeitos, gestores públicos e personalidades da sociedade civil com atuação relevante na área.