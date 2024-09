Seminário da Folha discute como levar mais inovação à indústria brasileira

São Paulo

Formas de melhorar o cenário da inovação no Brasil e de aproveitar o potencial da indústria para uma economia de baixo carbono serão os temas centrais do próximo seminário promovido pela Folha. Com transmissão ao vivo pelo YouTube, o evento Inovação na Indústria acontecerá no dia 26 de setembro, às 15h, no auditório do jornal em São Paulo.

A primeira mesa discutirá possíveis caminhos para pequenas e médias empresas incorporarem recursos em pesquisa e desenvolvimento, atualmente concentrados nas grandes companhias.

Vista da instalação Gás Verde, do Grupo Urca, que refina biogás para produzir biometano, em Seropédica (RJ). O produto é idêntico ao gás natural do petróleo, mas emite 80% menos - Eduardo Anizelli/Folhapress

No segundo painel, o foco será a relação entre indústria e sustentabilidade, que exige cada vez mais descarbonização, transição energética e produção de bioinsumos diante da emergência climática. Os especialistas abordarão um possível protagonismo do setor secundário nesse contexto.

A mediação das mesas será feita pela repórter especial da Folha Joana Cunha.

Confira abaixo os palestrantes confirmados e mais detalhes do evento, que conta com o patrocínio da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial).

Inovação na Indústria

Data e horário: 26 de setembro (quinta-feira), das 15h às 16h45

Mediação: Joana Cunha, repórter especial da Folha

Palestrantes: Mesa 1 - Igor Nazareth, diretor de inovação e relações institucionais da Embrapii; Thamires Pontes, CEO da startup de biomateriais Phycolabs; Marisa Taniguchi, sócia-administrativa da Inatú Amazônia, marca coletiva de produtos amazônicos; e Paulo Coutinho, pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos.

Mesa 2 - Alvaro Toubes Prata, diretor-presidente da Embrapii; Priscylla Moro, gerente-geral da Brazbio, empresa especializada em ingredientes com rastreabilidade; Leandro Teixeira, gerente-geral de inovação da Vale; Rodrigo Pastl Pontes, gerente de monitoramento e controle de projetos na diretoria de tecnologia e inovação da CNI (Confederação Nacional da Indústria); e André Ferrarese, diretor de pesquisa e desenvolvimento e novos negócios da Tupy.

Patrocínio: Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)