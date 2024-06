Como delegar tarefas de forma eficiente

São Paulo

Delegar é direcionar uma atividade ou função para outro membro da equipe executar. Saber fazer isso corretamente é uma importante habilidade para um gestor, mas colegas também podem fazer essa troca.



Por que delegar é importante? Porque evita sobrecarga e garante tempo para criatividade.



"Centralizar tarefas e ficar preso em uma rotina rígida traz um grande prejuízo de não sobrar tempo para inovar dentro do setor", explica Paulo Augustinho, especialista em carreira e recolocação.



Temos a tendência de querer controlar tudo, acrescenta Bruna Garcia, especialista de carreira e sócia da AB Gestão Virtual. Delegar é aprender a dar espaço para o outro fazer de uma forma diferente. E isso dá trabalho.

Delegar evita sobrecarga de trabalho e ajuda a entender que há diferentes formas de realizar a mesma tarefa - Nuthawut/Adobe Stock

Há dois tipos de pessoa, de acordo com Garcia: a que tem dificuldade em fazer isso e a que "delarga", ou seja, repassa a atividade para o outro sem dar nenhum tipo de suporte.



Mostro, então, como aprender a direcionar tarefas da melhor maneira.



Se delegar é difícil para você... O primeiro passo é olhar para si mesmo. Entenda o que causa esse bloqueio para saber por onde começar. As principais causas são:

Falta de confiança no outro, ou seja, medo de que aquela pessoa não execute tão bem quanto você;

Dificuldade em identificar quais tarefas poderiam ser delegadas.

A partir dessa compreensão, os seguintes passos são:



1. Liste todas as atividades que você tem. Identifique aquelas com as quais você está gastando tempo desnecessário e defina um grau de complexidade e de prioridade na execução.



As atividades rotineiras ou repetitivas são as mais fáceis de delegar, indica Garcia. "Não é interessante delegar uma atividade que seja muito complexa logo de primeira", complementa Augustinho.



2. Escolher o profissional correto para realizar a tarefa. Na gestão comportamental, há quatro perfis de pessoas, de acordo com Garcia: executora, comunicativa, analista e planejadora.



Para a tarefa que você escolheu delegar, qual perfil seria ideal? Você precisa de alguém que entregue rápido ou que foque nos detalhes? Identifique em sua equipe qual profissional se encaixa melhor na atividade em questão.



3. Separe um tempo de qualidade para dar instruções. Especifique qual é a demanda, o prazo de entrega, as ferramentas que devem ser utilizadas, o formato em que deve ser entregue.



"Quanto mais detalhista for a sua comunicação, melhor é para o outro entender e conseguir resolver problemas sozinho", orienta Garcia.

Nunca deixe para delegar em cima da hora, quando você percebe que está sobrecarregado e empurra a atividade para outra pessoa sem ter tempo de explicá-la.



4. Faça registros e dê suporte. Documentar os processos ajuda muito na hora de distribuir funções. Deixar um tutorial pronto, por exemplo, economiza tempo. "Fica muito mais fácil da pessoa consultar e encontrar qual é o passo a passo", explica Garcia.



↳ "O certo de delegar seria: na primeira vez, você faz e a pessoa observa; na segunda vez, a pessoa faz e você observa; na terceira, ela faz sozinha e você vê o resultado", indica a especialista.

Um cuidado importante. Como falei no início desta edição, essas orientações não são restritas a líderes e gestores.



↳ "Em primeiro momento, a gente sempre coloca a delegação como responsabilidade da liderança. Mas nada impede que você possa, junto aos seus pares no dia a dia de trabalho, fazer essa movimentação de atividade", explica Augustinho.



Porém... Para delegar uma tarefa para um colega do mesmo nível que você, é preciso ter uma comunicação muito direta, assertiva e empática.

Por quê? Para evitar que ele pense que você quer liderá-lo, que está fazendo corpo mole ou que quer deixá-lo sobrecarregado, diz o especialista.

E mais: alinhe tudo com seu chefe. É importante que a liderança saiba dessa movimentação de atividades, principalmente se a organização da equipe for mais centralizada.



Perfeito x feito. Delegar ajuda a "baixar a régua" de como as tarefas devem ser feitas, pontua Bruna Garcia. Reconhecer a curva de aprendizado do outro e as diferentes formas de realizar uma mesma tarefa é um aprendizado importante para o desenvolvimento profissional.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Matheus Reis, 28, fundador da io.gringo - Divulgação

Sobre ele: Matheus Reis é empreendedor e fundador da io.gringo, empresa especializada no reconhecimento de cidadania italiana para descendentes residentes no Brasil, e de uma plataforma que busca ampliar a distribuição de PreP (remédio preventivo contra o HIV) no país. É formado em medicina pela USP e, com o apoio da Fundação Estudar, fez um intercâmbio em Harvard, nos EUA.



Meu primeiro emprego... Foi como revisor de texto em um curso preparatório para o vestibular. Não tinha condições de pagar cursos caros, então troquei meu trabalho por uma bolsa de estudos em um preparatório em São José dos Campos (SP).



Um erro do qual não esqueço... No meu primeiro estágio, acreditava que a estrutura estaria pensada para me ensinar. Mas a maioria das vagas júnior não tem um chefe direto com foco em te capacitar. Errei em não alinhar quais habilidades deveria desenvolver para atender as demandas da vaga, o que alongou minha curva de aprendizado.



O que eu faria diferente... Quando comecei a empreender, eu me preocupava demais com o concorrente. Meu negócio cresceu, porém, quando passei a dar mais autenticidade para meu produto. Hoje o foco não é ser o maior, é ser o melhor. Não espelhe seu produto nos seus concorrentes, e sim naquilo que o cliente precisa.



Uma habilidade essencial... Excelência técnica e constância. O segredo de um bom profissional é garantir sustentabilidade ao trabalho que desempenha. Como empreendedor, gosto de poder contar com o meu time, assim busco alguém que tenha autonomia, excelente técnica e constância para fazer entregas excelentes.



Um conselho para jovens profissionais LGBT+... A excelência profissional te levará a todos os espaços que você desejar. Foque em entregar um ótimo trabalho, afinal nada será capaz de superar a sua constância de dedicação. Felizmente, o mercado de trabalho mudou e está cada vez mais valorizando a competência técnica. Se o espaço não valoriza isso, encontre empresas com essa cultura.

Dica de carreira

Orientações para seu desenvolvimento pessoal e profissional

Como se preparar para uma transição de carreira? Veja quatro passos:



1) Investigue a nova área.

Entenda o que essa área envolve, como são os profissionais que atuam nela, o que fazem no dia a dia e quais competências e habilidades são requeridas.

2) Expanda seu networking.

Conheça pessoas da área para confirmar essas percepções e até para te ajudar a se movimentar nessa carreira.

3) Monte um plano de ação.

Coloque todos os passos importantes para fazer essa transição. Se é preciso fazer uma nova faculdade ou novos cursos, como pós-graduação ou MBA.

4) Coloque o plano em ação.

Defina prazos para executar suas metas. Assim você consegue ter controle e gestão desse planejamento.

As dicas são de Andrea Trench, consultora de carreira e marca pessoal.



Leia mais sobre o que fazer se você se arrepende da profissão que escolheu.