Política no trabalho: como saber se os valores da empresa se alinham com os seus

O empresário Tallis Gomes, fundador do G4 Educação, viralizou nas redes sociais na semana passada ao afirmar que "não contrata esquerdistas".



"Essa é a base da nossa cultura. Esquerdista é mimizento [sic], não trabalha duro, parece que todo mundo deve alguma coisa para ele", disse em participação em um podcast sobre negócios.



Para Gomes, a "guinada conservadora" aumentou a produtividade de sua companhia. "Se você não meter um 70, 80 horas por semana de trabalho, você não vai construir nada na vida", complementou na entrevista.



As falas levantam a discussão: empresas podem avaliar funcionários de acordo com sua posição política?



De acordo com a Constituição, não. Demitir ou deixar de contratar unicamente pelo posicionamento político do profissional caracterizaria discriminação, explica Larissa Salgado, advogada da área trabalhista de Silveiro Advogados.



↳ "Opiniões e convicções políticas são caracterizadas como um direito individual que é inviolável", diz Salgado.



Inclusive, caso haja prova de que o posicionamento político foi a razão exclusiva pela qual a contratação não aconteceu, há espaço para uma indenização por danos morais, explica a advogada. O mesmo vale para discriminação por raça, crença religiosa e gênero.



Porém, é difícil que essa seja a única justificativa utilizada por recrutadores, pois o perfil do candidato é avaliado em quesitos variados, como habilidades técnicas, comportamentais e, também, valores.

O perfil do candidato é avaliado em quesitos variados, como habilidades técnicas, comportamentais e, também, valores - Nuthawut/Adobe Stock

Na prática, então... A política pode acabar sendo um dos motivos para não contratar, diz Lilian Cidreira, mentora de carreira. "Assuntos que mexem com opiniões opostas sempre vão gerar conflitos. Isso não é de agora", comenta.



Por isso, entender os valores da empresa é um ponto essencial antes de se candidatar a uma vaga ou participar de um processo seletivo. Veja dicas de como fazer isso:



1. Pesquise. Entre no site da companhia, no LinkedIn e use ferramentas como o Glassdoor, indica Luana Lourençon, especialista em carreira. Assim, você consegue captar os valores e entender o que é prioridade naquele ambiente de trabalho.



2. Ouça o que os profissionais de lá falam. Busque funcionários —pode ser pelo LinkedIn ou por conhecidos— para saber mais sobre a cultura a partir do olhar de alguém que está inserido no dia a dia da empresa.



3. Tire proveito da entrevista de emprego. O processo seletivo é uma via de mão dupla, argumenta Cidreira. A empresa está conhecendo seu perfil e você está conhecendo o dela. A entrevista é o momento de perguntar sobre os valores na prática.



Como fazer isso: "Vi no site de vocês que a transparência é um dos pilares. Como trazem isso no dia a dia? Como são os feedbacks e análise de desempenho?", exemplifica a mentora.



Fique atento às entrelinhas, orienta Lourençon. "Se o gestor pergunta 'você trabalha bem sob pressão?', dá para fazer uma leitura sobre a empresa", exemplifica.



4. Não menospreze os posicionamentos da empresa. "O site da empresa diz que a cultura é 'faca na caveira' ou 'dar até a última gota de sangue por um resultado'. A pessoa lê aquilo e acha que é blefe, aí entra na empresa e fica chateada ao perceber que quem não faz hora extra é mal visto. Estava exposto como valor, você que não levou a sério", diz Cidreira.



5. Invista em autoconhecimento. Tenha ciência dos seus valores e de como eles estão alinhados com seu planejamento de carreira, afirma Lourençon. A partir disso, procure empresas alinhadas com seu projeto de vida.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Gustavo Werneck, 51, CEO da Gerdau - Claudio Gatti/Divulgação

Sobre ele: Gustavo Werneck é graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com MBA em gestão de projetos na FGV e MBA em gestão de negócios no Insper. Atua na Gerdau desde 2004, onde ocupou diferentes posições de liderança estratégica, e é CEO desde 2018. Foi presidente da Associação Latino-Americana do Aço (Alacero) de 2022 a 2023.



Meu primeiro emprego... Foi na Cobrapi (Companhia Brasileira de Projetos Industriais).



Um erro do qual não esqueço... Me preocupar demais com problemas pequenos. No mundo corporativo, a gente lida com vários desafios e problemas. E muitas vezes desviamos nosso foco e atenção para questões pequenas, que não impactam os resultados da organização e tiram nosso tempo e energia.



O que eu faria diferente... Passaria mais tempo junto aos clientes. Estar próximo e ver quais são seus dilemas e desafios aceleraria uma série de decisões importantes para melhorar nossas estratégias. Hoje busco dividir meu tempo entre as pessoas da organização e nossos clientes, ressiginificando meu papel de CEO, de Chief Executive Office para Chief Enabling Officer, funcionando como um grande facilitador da organização.



Uma habilidade essencial... A busca incansável pelo autoconhecimento. É uma investigação individual contínua para buscar entender nossos limites, propósitos, desejos e sentimentos. Diria que o autoconhecimento é a base para o desenvolvimento de outras habilidades profissionais.



Um conselho para jovens profissionais... Tenham foco naquilo que é relevante. No mundo corporativo, não faltam desafios, projetos e uma rotina recheada. Mas selecionar e ter foco naquilo que é relevante para o negócio é o que faz o profissional se destacar. Entenda profundamente do seu negócio e tenha foco no que muda o jogo na sua empresa.