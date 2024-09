Como gerenciar estresse, raiva e tristeza no trabalho

São Paulo

Você sofre com estresse, tristeza ou raiva? Ou talvez os três sentimentos de forma alternada? Saiba que esse é o cenário para uma parcela considerável de trabalhadores brasileiros.



É o que mostra a pesquisa State Of The Global Workplace, da Gallup, consultoria especializada em análise comportamental no trabalho, a partir de um levantamento com 128 mil funcionários, em mais de 160 países.



No Brasil, cerca de mil pessoas responderam sobre o que sentem. Veja os resultados:

46% disseram "sim" para estresse diário;



lidam com tristeza todos os dias; 18% estão com raiva diariamente.

Estresse, raiva e tristeza são emoções conectadas e podem se alimentar mutuamente - Nithya/Adobe Stock

O país ficou em sexto lugar no ranking de estresse de trabalhadores da América Latina. Quando o assunto é raiva e tristeza, está em quarto.

O que influencia o cenário no Brasil? Fatores externos impactam e intensificam as emoções, de acordo com especialistas ouvidos pela Folha.

Isso significa que cada país tem um contexto econômico, de trabalho, de relações familiares, etc, que faz com que as emoções sejam sentidas e lidas de forma diferente. Por exemplo:



↳ Precarização do trabalho: o aumento da pejotização é relacionada por especialistas a mais vulnerabilidades, pois interrompe a proteção ao trabalhador.



↳ Covid-19: mesmo após anos, a pandemia ainda influencia a saúde mental.



Como lidar? Antes de entrar nas dicas, é importante saber diferenciar cada sentimento.



O estresse é uma resposta do organismo, uma reação a situações de pressão, e impacta a mente e o corpo, explica Rita Passos, psicóloga e presidente da ABQV (Associação Brasileira de Qualidade de Vida).

"A gente pode sentir o estresse no estômago, na respiração, na sudorese, na falta de sono", afirma.

Já a tristeza e a raiva são emoções básicas, cada uma com seu papel. A tristeza é uma sensação de perda, desapontamento, segundo Passos, e a raiva é uma reação a situações negativas.



E elas podem se alimentar mutuamente, complementa Wanderley Cintra Jr., psicólogo especializado em comportamento no ambiente de trabalho.



↳ "Quando o estresse não é gerenciado, ele pode levar à frustração, que muitas vezes se manifesta como raiva. Por outro lado, a tristeza pode ser uma consequência direta do estresse prolongado. Já a raiva acumulada, sem uma válvula de escape adequada, também pode evoluir para tristeza, pois o indivíduo se sente emocionalmente esgotado", diz.

Quando devo me preocupar? Quando essas emoções são persistentes e intensas, afetando a qualidade de vida e o desempenho profissional, segundo Cintra.



A duração, a intensidade e o impacto no cotidiano são sinais de alerta, de acordo com o psicólogo. Se prejudica o sono, a concentração, a motivação, a produtividade, o apetite ou os relacionamentos, pode ser um sinal de que as emoções estão ultrapassando o limite do saudável.

Agora sim. Veja orientações para evitar que as emoções atrapalhem seu dia a dia:

Saiba dizer "não"

É importante colocar limites nos pedidos dos clientes, do chefe e do colega de trabalho para conseguir dar conta, explica Rita Passos. Aprender a dizer "não" já foi tema da FolhaCarreiras; relembre aqui.



Faça pausas durante o dia de trabalho

"Sabe a cultura do cafezinho? Ela é ótima para relaxar um pouco, conversar e até desabafar", diz Cintra. Fazer caminhadas na rua e sair brevemente do ambiente de trabalho também pode ajudar.



Estabeleça limites claros entre trabalho e vida pessoal

Evitar levar questões profissionais para casa e se desconectar digitalmente fora do expediente ajudam a diminuir o impacto do estresse a longo prazo, orienta o psicólogo.



Invista na comunicação

A raiva, muitas vezes, surge de mal-entendidos, afirma Cintra. Por isso, a comunicação assertiva, na qual as pessoas podem expressar frustrações de forma respeitosa, evita que pequenos problemas virem fonte de estresse.

Inteligência emocional Um guia com dicas de como melhorar a comunicação, lidar com sentimentos e conflitos Carregando...

Tenha cautela com o uso das redes sociais

Elas têm um papel essencial na "cultura da comparação" e podem potencializar a frustração, a raiva e a tristeza, diz a presidente da ABQV.



Pratique atividade física regularmente

O exercício libera endorfina, que ajuda a combater o estresse, relembra Cintra.



Permita-se sentir

Reconhecer a emoção é essencial para processá-la de maneira saudável, explica o psicólogo. "Expressar a tristeza, por exemplo, por meio de uma conversa com alguém de confiança pode ajudar a aliviar o peso emocional."

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Renata Barbalho, 41, CEO e fundadora da Espanha Fácil - Divulgação

Sobre ela: Renata Barbalho é pernambucana e fundadora da Espanha Fácil, empresa de assessoria de imigração para brasileiros. Em 2005, ela viajou com visto de estudante para cursar mestrado em auditoria e análise empresarial na Universidade Complutense de Madrid. Após finalizar o curso, trabalhou em uma empresa de auditoria e foi muito procurada por amigos brasileiros para ajudá-los com os trâmites de imigração. Ali, viu uma oportunidade de negócio e deixou o emprego para empreender.



Meu primeiro emprego... Foi como estagiária no INSS de Recife de 2002 a 2004.



O que eu faria diferente... Se eu tivesse buscado mentores mais cedo, teria evitado muitos dos erros que cometi, aprendendo com as experiências e falhas de outros. Só há uns 4 ou 5 anos comecei a reconhecer a importância de contar com mentores. Com a orientação deles, poderia ter evitado muitas das dificuldades que enfrentei sozinha. Essa percepção veio com o tempo e, hoje, reconheço o quanto é fundamental ter alguém para guiar e aconselhar em momentos de incerteza.



Um erro do qual não esqueço... Quando comecei, eu pedia a opinião do meu pai, que era empresário, sobre tudo. Mesmo quando não concordava, acabava seguindo o que ele dizia. Depois, entendi que precisava tomar minhas próprias decisões, porque não dá para liderar uma empresa baseada apenas na opinião de outra pessoa. Meu erro foi não confiar na minha própria intuição, já que eu estava à frente do negócio.



Uma habilidade essencial... Inteligência emocional, pois a maioria das demissões ocorre devido a falhas nas competências comportamentais, e não nas técnicas. Quando o profissional é capaz de gerir suas emoções e entender as dos outros, ele contribui para um clima organizacional positivo, que é crucial para o sucesso de qualquer equipe.



Um conselho para jovens profissionais... A inteligência artificial está promovendo uma das maiores transformações do nosso tempo. O profissional que não se adaptar e aprender a trabalhar com ela corre o risco de ficar fora do mercado. Além disso, é crucial ter flexibilidade e estar sempre aberto ao aprendizado, pois novas tecnologias surgem constantemente. Estar alinhado com a inovação e com a evolução tecnológica é essencial para se manter relevante e competitivo.