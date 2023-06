Spotify demite 200 funcionários que trabalham com podcasts

Estocolmo | AFP

O grupo sueco Spotify, número um entre as plataformas de áudio, anunciou nesta segunda-feira (5) a demissão de 200 cargos —2% de seu quadro de funcionários— que tenham relação com podcasts. A decisão foi informada pela própria companhia em um comunicado.

Menos de seis meses após um corte inicial de 600 empregos, a plataforma de streaming especificou que iniciou a próxima fase da "estratégia podcast", após grandes investimentos feitos nos últimos anos.

Pequenas estatuetas em frente ao logo do Spotify - Dado Ruvic - 11.fev.2022/Reuters

Líder histórico do streaming legal de música, o Spotify investiu milhões de dólares no serviço de podcast durante os últimos anos, tornando-se o número um mundial.

A rentabilidade desse setor, entretanto, ainda não foi provada, apontam analistas.

Às 14h30 GMT em Wall Street (11h30 no horário de Brasília), as ações do Spotify subiam 2,70%, chegando a US$ 115,83 (R$ 570).

A empresa registrou perdas por vários anos, apesar do crescimento relâmpago.

No final do primeiro trimestre, a plataforma atingiu um novo pico de 515 milhões de usuários ativos, um aumento de 22% em um ano.