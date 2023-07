Decisão de Musk de limitar tuítes pode prejudicar nova CEO, dizem especialistas

Reuters

A decisão de Elon Musk de limitar temporariamente o número de tuítes que os usuários do Twitter podem ler na plataforma pode comprometer os esforços da nova presidente-executiva, Linda Yaccarino, para atrair anunciantes, disseram profissionais do setor de marketing.

Musk anunciou no sábado (1º) que o Twitter limitaria quantos tuítes por dia diversas contas podem ler, para desencorajar "níveis extremos" de coleta de dados e manipulação do sistema.

Os usuários publicaram capturas de tela em resposta, mostrando que não conseguiam ver nenhum tuíte, incluindo tuítes em páginas de anunciantes corporativos, após atingir o limite.

O CEO da SpaceX e Tesla, Elon Musk; bilionário anunciou que Twitter vai limitar leitura de não assinantes - Gonzalo Fuentes - 16.jun.2023/Reuters

Veteranos do setor de publicidade disseram que essa ação cria um obstáculo para Yaccarino, ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, que começou no mês passado como presidente-executiva do Twitter.

Yaccarino tem buscado restabelecer os relacionamentos com os anunciantes que saíram do site após a aquisição da plataforma por Musk no ano passado, conforme relatado pelo Financial Times na semana passada.

Os limites são "notavelmente ruins" para os usuários e anunciantes que já estão abalados pelo "caos" que Musk trouxe para a plataforma, disse Mike Proulx, diretor de pesquisa da Forrester, no domingo.

"O déficit de confiança dos anunciantes que Linda Yaccarino precisa reverter ficou ainda maior. E isso não pode ser revertido apenas com base na credibilidade dela na indústria", disse ele.

Lou Paskalis, fundador da consultoria de publicidade AJL Advisory e ex-diretor de marketing do Bank of America, disse que Yaccarino é a "última esperança" de Musk para recuperar a receita publicitária e o valor da empresa.

"Essa ação sinaliza para o mercado que ele não é capaz de capacitá-la a salvá-lo de si mesmo", afirmou ele.

Sob o novo limite, contas não verificadas foram limitadas inicialmente a 600 publicações por dia; e contas novas, não verificadas, limitadas a 300. Contas verificadas podem ler 6 mil tuítes por dia, disse Musk na plataforma.

Horas depois, ele disse que o limite havia sido elevado para 10 mil publicações por dia para usuários verificados, 1.000 por dia para não verificados e 500 por dia para novos usuários não verificados.

Um porta-voz do Twitter não comentou, nem respondeu às perguntas sobre por quanto tempo durarão as restrições.

Limitar o quanto os usuários podem visualizar pode ser "catastrófico" para os negócios de publicidade da plataforma, disse Jasmine Enberg, analista da Insider Intelligence.

"Certamente isso não vai tornar mais fácil convencer os anunciantes a retornarem. Já é difícil convencê-los a voltar", disse ela.