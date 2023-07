Microsoft e Sony assinam acordo para manter 'Call of Duty' no Playstation

Bangalore | Reuters

A Microsoft assinou um acordo com a Sony para manter "Call of Duty" no PlayStation, após a aquisição da Activision Blizzard, afirmou o CEO da Microsoft Gaming, Phil Spencer, por meio de uma publicação no Twitter neste domingo (16).

A decisão pode aliviar ainda mais as preocupações em torno do impacto da aquisição na concorrência.

'Call of Duty', da Activision, em loja em Nova York, EUA - Carlo Allegri - 18.jan.2022/Reuters

Falando sobre o negociação, o presidente da Microsoft, Brad Smith, disse em um tuíte: "Mesmo depois de cruzarmos a linha de chegada para a aprovação deste acordo, continuaremos focados em garantir que Call of Duty permaneça disponível em mais plataformas e para mais consumidores do que nunca".

A FTC (Comissão Federal de Comércio dos EUA) argumentou que o trato prejudicaria os consumidores, quer eles jogassem videogames em consoles quer tivessem assinaturas, pois a Microsoft teria um incentivo para excluir rivais como a Sony Group.

Para resolver as preocupações da FTC, a Microsoft havia concordado anteriormente em licenciar "Call of Duty" para rivais, incluindo um contrato de dez anos com a Nintendo, dependendo do fechamento da fusão.