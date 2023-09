EUA processam Amazon por violação de leis antitruste

Washington | Reuters

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos entrou com um aguardado processo antitruste contra a Amazon nesta terça-feira (26), acusando a varejista de prejudicar os consumidores por meio de preços mais altos na mais recente ação legal do governo dos Estados Unidos com o objetivo de quebrar o domínio da Big Tech na internet.

O processo judicial era esperado após anos de reclamações de que a Amazon.com e outras gigantes de tecnologia abusaram de seu domínio nas buscas, nas redes sociais e no comércio online para se tornarem guardiãs dos aspectos mais lucrativos da internet.

A ação judicial, que contou com a participação de 17 procuradores-gerais estaduais, segue uma investigação de quatro anos e ações judiciais federais movidas contra o Google, da Alphabet, e o Facebook, da Meta.

Logo da Amazon - Pascal Rossignol - 15.nov.22/Reuters

"A FTC e seus parceiros estaduais afirmam que as ações da Amazon permitem que ela impeça concorrentes e vendedores de baixarem os preços, degradem a qualidade para os compradores, cobrem preços excessivos dos vendedores, inibam a inovação e impeçam que concorrentes compitam de forma justa contra a Amazon", disse a agência em um comunicado.

A FTC afirmou que estava solicitando ao tribunal que emitisse uma medida permanente ordenando à Amazon.com que interrompesse sua conduta ilegal. O processo foi apresentado em um tribunal federal em Seattle, onde a Amazon está sediada.

As ações da Amazon caíram 3%.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Amazon disse que o processo da FTC estava equivocado e prejudicaria os consumidores ao resultar em preços mais altos e entregas mais lentas.

"As práticas que a FTC está contestando ajudaram a impulsionar a concorrência e a inovação em toda a indústria varejista, e produziram uma maior variedade de produtos, preços mais baixos e velocidades de entrega mais rápidas para os clientes da Amazon, além de proporcionar uma maior oportunidade para as muitas empresas que vendem na loja da Amazon", disse David Zapolsky, conselheiro geral da Amazon.

A FTC afirmou que a Amazon, fundada em 1994 e com valor de mercado superior a US$ 1 trilhão, puniu vendedores que buscaram oferecer preços mais baixos do que os da Amazon, tornando difícil para os consumidores encontrar o vendedor na plataforma da Amazon.

Outras alegações acusam a Amazon de dar preferência aos seus próprios produtos em suas plataformas em detrimento dos concorrentes também na plataforma.

'Poder de monopólio'

A presidente da FTC, Lina Khan, afirmou que a Amazon utilizou táticas ilegais para afastar empresas que poderiam ter surgido para desafiar seu monopólio.

"A Amazon está agora explorando esse poder de monopólio para prejudicar seus clientes, tanto as dezenas de milhões de famílias que compram na plataforma da Amazon quanto as centenas de milhares de vendedores que a utilizam para alcançá-los", disse ela.

Khan, enquanto estudante de direito, escreveu sobre a dominância da Amazon no comércio online para o The Yale Law Journal e fez parte da equipe do comitê da Câmara que escreveu um relatório emitido em 2020 que defendia o controle sobre quatro gigantes da tecnologia: Amazon, Apple, Google e Facebook.

Os críticos da Amazon receberam bem o processo judicial.

"Nenhuma corporação jamais centralizou tanto poder em tantos setores cruciais. Se não for controlado, o poder da Amazon de ditar e controlar ameaça o Estado de Direito e nossa capacidade de manter mercados abertos e governados democraticamente", disse Stacy Mitchell do Instituto para Autossuficiência Local, que tem pressionado o governo a agir contra a Amazon.

A necessidade de tomar medidas contra as Big Tech tem sido uma das poucas ideias em que democratas e republicanos concordaram. Durante a administração Trump, que terminou em 2021, o Departamento de Justiça e a FTC abriram investigações contra o Google, Facebook, Apple e Amazon.

O Departamento de Justiça processou o Google duas vezes —uma vez sob o governo republicano de Donald Trump em relação ao seu negócio de busca e uma segunda vez sobre tecnologia de publicidade desde que o presidente democrata Joe Biden assumiu o cargo. A FTC processou o Facebook durante a administração Trump, e a FTC de Biden prosseguiu com o processo.