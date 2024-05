Microsoft deve enfrentar acusações da UE por minar concorrentes do Teams

Bruxelas | Financial Times

Bruxelas está prestes a emitir novas acusações antitruste contra a Microsoft por preocupações de que a gigante do software esteja minando os concorrentes de seu aplicativo de videoconferência Teams.

De acordo com três pessoas com conhecimento da situação, a Comissão Europeia está avançando com uma acusação formal contra a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo por preocupações de que esteja restringindo a concorrência no setor.

A Microsoft ofereceu concessões no mês passado ao buscar evitar ação regulatória, incluindo a extensão de um plano para desvincular o Teams de outros softwares, como o Office, não apenas na Europa, mas em todo o mundo.

Tela de smartphone com logo do Microsoft Teams - Dado Ruvic - 26.jul.21/Reuters

No entanto, pessoas familiarizadas com o tema disseram que os funcionários da UE ainda estavam preocupados que a empresa não tenha ido longe o suficiente para facilitar a equidade no mercado.

Os concorrentes estão preocupados que a Microsoft faça com que o Teams funcione de forma mais compatível do que os aplicativos concorrentes com seu próprio software. Outra preocupação é a falta de portabilidade de dados, o que torna difícil para os usuários existentes do Teams mudarem para alternativas.

A ação da comissão representaria uma escalada de um caso que remonta a 2020, depois que o Slack, agora de propriedade da Salesforce, apresentou uma reclamação formal sobre o Teams da Microsoft.

Também encerraria uma trégua de uma década entre os reguladores da UE e a empresa de tecnologia dos EUA, após uma série de investigações de concorrência que terminaram em 2013. A UE então emitiu uma multa de €561 milhões (R$ 3,2 bi) contra a Microsoft por não cumprir uma decisão sobre a desvinculação do navegador Internet Explorer de seu sistema operacional Windows.

As acusações podem ser feitas nas próximas semanas, segundo pessoas familiarizadas com o tema. Os concorrentes da Microsoft e a comissão estão se reunindo esta semana para discutir o caso, em uma indicação de que as acusações estão sendo preparadas, disseram essas pessoas.

No entanto, eles alertaram que a Microsoft ainda poderia oferecer concessões de última hora que poderiam atrapalhar o caso da UE, ou a comissão poderia decidir adiar ou cancelar as acusações contra a empresa.

A Microsoft corre o risco de multas de até 10% de seu faturamento global anual se for considerada culpada de violar a lei de concorrência da UE.

A empresa se recusou a comentar, mas se referiu a uma declaração anterior que dizia que continuaria "a se envolver com a comissão, ouvir as preocupações no mercado e permanecer aberta a explorar soluções pragmáticas que beneficiem tanto os clientes quanto os desenvolvedores na Europa".

A comissão se recusou a comentar.

A ação contra a Microsoft ocorre em um momento de escrutínio intensificado de suas atividades. A UE também está investigando se a aliança de US$ 13 bilhões do grupo de tecnologia com o fabricante do ChatGPT, OpenAI, viola a lei de concorrência.

A Microsoft também faz parte de um grupo seleto de empresas de tecnologia, incluindo Google e Meta, consideradas "guardiãs" sob o novo Digital Markets Act, o que significa que tem responsabilidades especiais ao negociar na Europa.

A empresa de tecnologia também enfrentou reclamações de provedores europeus de computação em nuvem que estão preocupados que a Microsoft esteja abusando de sua posição dominante no setor para forçar os usuários a comprar seus produtos e sufocar a concorrência de startups menores na Europa.