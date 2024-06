PlayStation desenha futuro para além do console e aposta em jogos 'live service'

São Paulo

A Sony realizou na última semana duas apresentações que ajudam a desvendar um pouco do que a empresa vislumbra para o futuro da marca PlayStation, tanto a curto quanto a longo prazo.

A primeira, mais focada em negócios e direcionada a investidores, marcou a estreia dos co-CEOs Hermen Hulst (games e estúdios) e Hideaki Nishino (consoles e periféricos) para o público geral. Os dois dividem a função que foi de Jim Ryan, que se aposentou em março deste ano.

A segunda foi a transmissão online "State of Play", que mostrou ao longo de pouco mais de 30 minutos os principais lançamentos da empresa para os próximos meses e alguns jogos que devem se destacar no PlayStation 5.

Confira a seguir as cinco principais novidades que os dois eventos revelaram:

Consumidores de PC e mobile ganham mais atenção

Em busca de aumentar seu público consumidor de games, a Sony já vinha dando atenção especial a jogadores de outras plataformas, em especial no PC. Uma tendência que deve se ampliar no curto prazo.

Além de lançar periféricos e jogos antes exclusivos do seu console para computadores, a marca deve continuar a prática adotada em "Helldivers 2" e lançar seus games "live service" simultaneamente nas duas plataformas, segundo Hermen Hulst.

A data de lançamento de "God of War Ragnarök" para PC (19 de setembro), inclusive, foi um dos destaques da apresentação do último dia 30. No entanto, ao contrário do que especularam alguns fãs, a esperada versão de "Bloodborne" para computadores continua só como lenda.

Em iniciativa semelhante, a Sony também pretende ampliar sua participação em jogos para dispositivos móveis. Foi revelado, por exemplo, que o estúdio Neon Koi está desenvolvendo um título live service mobile. No entanto, os passos da Sony nesse novo território estão sendo bem calculados

"Estamos adotando [no mobile] uma abordagem mais ponderada em comparação com a agressividade que foi vista no PC. Isso porque o PC está mais próximo do núcleo do nosso desenvolvimento do que o celular", justificou Hulst.

Mas o PlayStation 5 vai muito bem, obrigado

Quatro anos após seu lançamento, o PlayStation 5 já é a geração de consoles mais lucrativa da Sony, com cerca de US$ 10 bilhões (R$ 52,5 bilhões) em receita contra US$ 9 bilhões (R$ 47,5 bilhões) na geração anterior.

Segundo a empresa, apesar de não ter vendido tantas unidades quanto o PlayStation 4 mundialmente, os gastos na plataforma são significativamente maiores. Em média, cada usuário de PlayStation 4 rendeu US$ 580 (cerca de R$ 3000) extras para a Sony com o console, contra US$ 731 (cerca de R$ 3800) no PlayStation 5.

Curiosamente, a arrecadação com venda de jogos caiu 12%, mas essa diferença foi mais do que suplantada por um aumento de 176% na venda de conteúdos extras. O que nos leva para o próximo item…

Jogos "live service" ainda são a principal aposta

Os títulos "live service" tiveram destaque tanto na conversa com investidores quanto na apresentação sobre lançamento de jogos.

Para os executivos, a Sony destacou o trabalho da Bungie (da série "Destiny") com seu próximo grande lançamento: "Marathon", previsto para 2025. Além disso, destacou que 4 dos 9 estúdios adquiridos pela empresa nos últimos anos estão focados em projetos de jogos como serviço.

Já o jogo de tiro multiplayer "Concord", do estúdio Firewalk (um desses quatro), foi o destaque da apresentação para o público geral, com novas demonstrações de gameplay e sobre sua história. De uma forma simplista, o título parece ser um "Overwatch" em um universo similar ao de "Guardiões das Galáxias".

Em ano fraco, mascote Astro ganha um game

A Sony já havia anunciado que 2024 não seria um ano de grandes lançamentos para suas principais franquias. Com isso, quem acabou ganhando destaque na apresentação do último dia 30 foi o simpático Astro, mascote do "time B" da Sony.

O robozinho só havia protagonizado até agora títulos gratuitos que funcionavam como introdução para periféricos da empresa. Foi o caso de "Astro Bot Rescue Mission", que servia de introdução para o PlayStation VR, e "Astro’s Rescue Mission", que apresentava as novas funcionalidades do controle DualSense do PlayStation 5.

Após os serviços prestados, o personagem será "promovido" e ganhará um título completo de plataforma 3D. Do pouco que se pode ver, "Astro Bot" (com lançamento previsto para 6 de setembro) tentará ser para a Sony o que os jogos 3D de Mario são para a Nintendo.

Realidade virtual cada vez mais de lado

Quem passou apagado pelas apresentações foi o periférico PlayStation VR2.

Um dos mais potentes aparelhos de realidade virtual da atualidade passou batido na conversa com acionistas. Já no evento de jogos, foram apresentados dois lançamentos. O curioso "Skydance's Behemoth" e o título de terror "Alien Rogue Incursion".

Nada que vá acelerar as vendas do caro periférico, que já andava encalhado nas lojas.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Animal Well

(PC, PS 5, Switch)

Apesar de à primeira vista "Animal Well" ser um metroidvania como tantos outros, esse é um jogo muito mais sobre desvendar segredos do que batalha. Com controles precisos e uma ambientação misteriosa, o game obriga o jogador a pensar fora da caixa para resolver problemas e descobrir todas as peças desse verdadeiro quebra-cabeças interativo.

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

O governo dos EUA está oferecendo milhões de dólares para projetos relacionados a games que buscam combater a desinformação e propaganda russa, afirmou o site Aftermath. Segundo a publicação, além de um jogo propriamente dito, o Departamento de Estado se propôs a financiar um programa relacionado a esports e uma "game jam", espécie de maratona de criação de jogos.

A Take-Two está desmontando aos poucos a Private Division, sua publicadora de jogos indies, afirmou o site IGN. Segundo a publicação, isso explicaria a confusa declaração do CEO Strauss Zelnick de que a empresa não estaria fechando os estúdios Intercept Games e Roll7 (após reportagens dizerem o contrário). O plano da empresa, na verdade, é o de encerrar todo o grupo em que essas empresas estavam inseridas.

O YouTube lançou oficialmente seu canal "Playables", que permite jogar games casuais diretamente no seu aplicativo ou no site da plataforma de streaming. O catálogo inicial do serviço conta com mais de 75 jogos gratuitos e está sendo liberado aos poucos para diferentes regiões. A novidade ainda não está acessível no Brasil.

A Sony pediu desculpas a Neil Druckmann após o chefe do estúdio Naughty Dog afirmar nas redes sociais que uma entrevista publicada no site oficial da empresa incluía declarações que ele não havia dado. Na entrevista, reproduzida por diversos sites e agora retirada do ar, ele afirmava que o próximo projeto da empresa iria "redefinir a percepção do ‘mainstream’ sobre videogames", entre outras declarações superlativas.

A Netflix e a Mojang anunciaram uma colaboração para criar uma série animada baseada no game "Minecraft". O projeto será desenvolvido pelo estúdio WildBrain, que também produziu a série "Sonic Prime" para o serviço de streaming.

A Lego anunciou a criação de um novo conjunto inspirado na série "The Legend of Zelda". Ele possibilita montar duas versões da árvore Deku (de "Ocarina of Time" e "Breath of the Wild") e conta com bonequinhos do herói Link e da princesa Zelda.

A Tectoy, que já foi a fabricante oficial dos consoles da Sega no Brasil, anunciou a criação de uma nova divisão de games, batizada de Zeenix. A empresa fará um evento online de divulgação do seu portfólio de lançamento no próximo dia 22, às 18h.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

6.jun

"Assassin's Creed Mirage": R$ 229,90 (iOS)

"The Smurfs: Village Party": R$ 193,41 (Switch), R$ 199,50 (PS 4/5), preço não disponível (PC, Xbox One/X/S)

11.jun

"Rocket Knight Adventures: Re-Sparked": R$ 127,07 (PC, Switch), R$ 149,50 (PS 4/5)

"V Rising": R$ 214,90 (PS 5)

Promoção da semana

A PlayStation iniciou sua campanha promocional Days of Play, com descontos de até 60% em diversos jogos na PlayStation Store e em consoles e periféricos da marca. Entre os destaques, está o aparelho de realidade virtual PlayStation VR2, que pela primeira vez disponível no Brasil estará com 20% de desconto, saindo de R$ 4.499,90 por R$ 3.699,90.