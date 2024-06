TikTok lança ferramenta que cria anúncios com influencers gerados por IA

The New York Times

Hoje, é provável que a pessoa tentando vender um produto nos anúncios do TikTok seja um ser humano. Em um futuro próximo, esse pode não ser mais o caso.

Na segunda-feira (17), o aplicativo anunciou um novo conjunto de ferramentas que permitirá às marcas criar anúncios usando avatares gerados por inteligência artificial que se parecem com pessoas reais.

As marcas poderão escolher entre uma variedade de avatares prontos "criados a partir de gravações licenciadas de atores pagos e reais" ou poderão optar por um avatar personalizável que seria projetado para se parecer com um influenciador específico. A empresa ainda está testando os recursos.

As marcas poderão modificar os avatares para atender às suas especificações, colocando-os em diferentes cenários —como um banheiro, cozinha ou jardim— e dizendo o que devem dizer ou fazer. Uma nova ferramenta de dublagem permitirá que os avatares falem em vários idiomas.

Os anúncios feitos com esses novos recursos serão rotulados, disse o TikTok, observando que as novas ferramentas são "projetadas para aprimorar e ampliar a imaginação humana, não substituí-la".

Jessy Grossman, fundadora do grupo de networking Women in Influencer Marketing, disse achar que a IA permitirá que os influencers trabalhem mais rápido e em maior volume, sem sacrificar a criatividade.

"Eu sinto que as pessoas que não têm muita experiência com ferramentas de IA partem do pressuposto que ela vai absorver informações e produzir um produto final", disse Grossman. "Isso não poderia estar mais longe da verdade. Ela apenas ajuda a colocá-lo no caminho certo e então você dá o seu toque."

"Para todos que afirmam querer fazer marketing de influenciadores em grande escala, não vejo outra maneira de alcançar isso", disse.

Logo do TikTok - Dado Ruvic - 22.ago.2022/Reuters

Outras plataformas de tecnologia também estão testando recursos de IA: em abril, os chatbots de influenciadores do Instagram entravam em estágios iniciais de teste.

Ao longo dos anos, o TikTok se tornou um gigante da publicidade, atraindo grandes marcas para a plataforma e gerando bilhões de dólares em receita publicitária.

A empresa permanece otimista em relação à publicidade, mesmo enfrentando uma perspectiva incerta nos Estados Unidos.

O TikTok também já foi criticado por não diferenciar o que é conteúdo orgânico e o que é um anúncio. Alguns se preocupam que a introdução da IA possa trazer mais confusão aos anúncios da plataforma.

Mara Einstein, professora de marketing no Queens College e autora do livro "Black Ops Advertising", disse que os avatares do TikTok estão longe de serem facilmente confundidos com humanos reais, por falarem e se comportarem de forma "empolada" —Einstein também é uma criadora do TikTok, com pouco mais de 18 mil seguidores.

"Acho que as pessoas que passam algum tempo no TikTok vão ser inteligentes o suficiente para perceber que estão olhando para um avatar", disse.

Se os anúncios não tiverem um elemento humano, eles podem não atingir os consumidores, acrescentou.

"O maior problema com a IA é que ela se baseia no que já existe", disse Einstein. "Você não vai encontrar o que é criativo e novo. As pessoas não querem coisas que já viram".

Ainda assim, ela observa, a tecnologia provavelmente só vai melhorar, potencialmente tornando os avatares gerados por IA mais convincentes.