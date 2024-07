Inteligência artificial e Guerra da Ucrânia iniciam era dos robôs assassinos; veja vídeo

Kiev (Ucrânia) | The New York Times

Em um campo nos arredores de Kiev, os fundadores da Vyriy, uma empresa ucraniana de drones, estavam recentemente trabalhando em uma arma do futuro.

Para demonstrá-lo, Oleksii Babenko, 25 anos, CEO da Vyriy, subiu em sua moto e percorreu um caminho de terra. Atrás dele, um drone o seguia, enquanto um colega monitorava os movimentos de um computador do tamanho de uma maleta.

Um soldado ucraniano prepara uma arma automatizada para um teste em um campo de tiro perto de Kiev - Sasha Maslov/NYT

Até recentemente, um humano piloto operaria o quadricóptero. Não mais. Em vez disso, após o drone mirar no alvo —Babenko— ele voou sozinho, guiado por um software que usava a câmera da máquina para rastreá-lo.

O ronco do motor da moto não era páreo para o drone silencioso enquanto perseguia Babenko.

Se o drone estivesse armado com explosivos e se seus colegas não tivessem desengatilhado o rastreamento autônomo, Babenko não teria mais saída.

A Vyriy é apenas uma das muitas empresas ucranianas trabalhando em um grande avanço na militarização da tecnologia de consumo, impulsionada pela Guerra da Ucrânia. A pressão para superar o inimigo, juntamente com grandes fluxos de investimento, doações e contratos do governo, transformaram a Ucrânia em um Vale do Silício para drones autônomos e outras armas.

O que as empresas estão criando é uma tecnologia que torna o julgamento humano sobre alvos e disparos cada vez mais tangencial. A ampla disponibilidade de dispositivos prontos, software fácil de ser designado, algoritmos poderosos de automação e microchips especializados de inteligência artificial impulsionaram uma corrida de inovação mortal para um território inexplorado, alimentando uma potencial nova era de robôs assassinos.

As versões mais avançadas da tecnologia que permite a drones e outras máquinas agir autonomamente foram possíveis graças ao deep learning, uma forma de IA que utiliza grandes quantidades de dados para identificar padrões e tomar decisões. O deep learning ajudou a gerar modelos de linguagem populares, como o GPT-4, da OpenAI, mas também auxilia no desenvolvimento de modelos que interpretem e respondam em tempo real a imagens de vídeo e câmera. Isso significa que o software que antes ajudava um drone a seguir um snowboarder pela montanha agora pode se tornar uma ferramenta mortal.

Em mais de uma dúzia de entrevistas com empresários ucranianos, engenheiros e unidades militares, emergiu um quadro de um futuro próximo, quando enxames de drones autoguiados poderão coordenar ataques, e metralhadoras com visão computacional poderão automaticamente abater soldados. Criações mais ousadas, como um helicóptero não tripulado pairando que empunha metralhadoras, também estão sendo desenvolvidas.

Embora essas armas não sejam tão avançadas quanto sistemas militares caros feitos pelos Estados Unidos, China e Rússia, o que torna os desenvolvimentos significativos é seu baixo custo —apenas milhares de dólares ou menos— e disponibilidade imediata.

Exceto pelas munições, muitas dessas armas são construídas com código encontrado online e componentes que podem ser comprados na Best Buy e em uma loja de hardware. Alguns oficiais dos EUA disseram que estavam preocupados que as habilidades pudessem ser usadas em breve para realizar ataques terroristas.

Para a Ucrânia, as tecnologias poderiam fornecer uma vantagem contra a Rússia, que também está desenvolvendo gadgets assassinos autônomos —ou simplesmente ajudar a acompanhar o ritmo. Os sistemas aumentam as apostas em um debate internacional sobre as ramificações éticas e legais da IA no campo de batalha. Grupos de direitos humanos e autoridades das Nações Unidas querem limitar o uso de armas autônomas com medo de que possam desencadear uma nova corrida armamentista global que poderia sair de controle.

Na Ucrânia, tais preocupações são secundárias à luta contra um invasor.

"Precisamos de automação máxima," disse Mykhailo Fedorov, ministro de transformação digital da Ucrânia, que liderou os esforços do país para usar startups de tecnologia para expandir as capacidades de combate avançadas. "Essas tecnologias são fundamentais para a nossa vitória."

Drones autônomos como os da Vyriy já foram usados em combates para atingir alvos russos, de acordo com autoridades ucranianas e vídeos verificados pelo The New York Times. Fedorov disse que o governo estava trabalhando para financiar empresas de drones para ajudá-las a aumentar rapidamente a produção.

Em uma oficina improvisada em um prédio de apartamentos no leste da Ucrânia, Dev, um soldado de 28 anos na Brigada de Assalto 92, ajudou a impulsionar inovações que transformaram drones baratos em armas. Primeiro, ele amarrou bombas em drones de corrida, depois adicionou baterias maiores para ajudá-los a voar mais longe e recentemente incorporou visão noturna para que as máquinas possam caçar no escuro.

Em maio, ele foi um dos primeiros a usar drones autônomos, incluindo aqueles da Vyriy. Embora alguns necessitassem de melhorias, disse Dev, ele acredita que foram o próximo grande salto tecnológico para atingir as linhas de frente.

Drones autônomos já estão "em alta demanda", disse ele. As máquinas foram especialmente úteis contra interferências que podem interromper as comunicações entre drone e piloto. Com o drone voando sozinho, um piloto pode simplesmente mirar em um alvo e deixar o dispositivo fazer o resto.

Fábricas e laboratórios improvisados surgiram por toda a Ucrânia para construir máquinas controladas remotamente de todos os tamanhos, desde aeronaves de longo alcance e embarcações de ataque até drones baratos do tipo kamikaze —abreviados como FPVs, de first-person view, porque são guiados por um piloto que usa óculos de realidade virtual que oferecem uma visão do drone. Muitos são precursores de máquinas que eventualmente agirão por conta própria.

Os esforços para automatizar voos FPV começaram no ano passado, mas foram retardados por contratempos na construção de software de controle de voo, segundo Fedorov, que disse que esses problemas foram resolvidos. O próximo passo foi escalar a tecnologia com mais gastos do governo, disse ele, acrescentando que cerca de dez empresas já estavam fabricando drones autônomos.

"Já temos sistemas que podem ser produzidos em massa, e eles já foram extensivamente testados nas linhas de frente, o que significa que já estão sendo usados ativamente," disse Fedorov.

Em uma tarde quente de maio na região leste da Ucrânia conhecida como Donbas, Yurii Klontsak, um reservista de 23 anos, treinou quatro soldados para usar a última arma futurista: uma torre de armamento com mira autônoma que opera com um controle de PlayStation e um tablet.

Falando sobre estrondos de bombardeios próximos, Klontsak explicou como a arma, chamada Wolly por se assemelhar ao robô da Pixar WALL-E, pode travar automaticamente em um alvo a até 1.000 metros de distância e pular entre posições preprogramadas para cobrir rapidamente uma área ampla. A empresa que fabrica a arma, DevDroid, também estava desenvolvendo um sistema de mira automático para rastrear e atingir alvos em movimento.

"Quando vi a arma pela primeira vez, fiquei fascinado," disse Klontsak. "Eu entendi que essa era a única maneira, se não de vencer esta guerra, pelo menos de manter nossas posições."

A arma é uma das várias que surgiram nas linhas de frente usando software treinado por IA para automaticamente rastrear e atirar em alvos. Não muito diferente da identificação de objetos apresentada em câmeras de vigilância, software em uma tela cerca humanos e outros possíveis alvos com um retângulo digital. Tudo o que resta para o atirador fazer é puxar o gatilho remotamente com um controle de videogame.

Frequentemente, as demandas do campo de batalha unem engenheiros e soldados. Oleksandr Yabchanka, comandante dos Lobos de Da Vinci, um batalhão conhecido por sua inovação em armamentos, lembrou como a necessidade de defender a "estrada da vida" —uma rota usada para abastecer tropas que lutam contra os russos ao longo da linha de frente leste em Bakhmut— estimulou a invenção. Imaginando uma solução, ele postou um pedido aberto no Facebook por uma metralhadora automatizada e controlada remotamente.

Em alguns meses, Yabchanka teve um protótipo funcional de uma empresa chamada Roboneers. A arma foi quase imediatamente útil para sua unidade.

"Podíamos sentar na trincheira tomando café e fumando cigarros e atirar nos russos," disse ele.