Antes do X, WhatsApp sofreu série de bloqueios no Brasil

São Paulo

O X (antigo Twitter) é o novo integrante de uma lista de aplicativos e sites populares alvos de determinações de bloqueio no Brasil. A diferença é que agora a ordem veio de um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Se nos anos 2000 o Orkut, do Google, foi ameaçado de derrubada por não colaborar com investigações sobre pornografia infantil, na década seguinte o alvo preferencial da Justiça foi o WhatsApp. Entre 2015 e 2016, o app de mensagens foi tirado do ar uma série de vezes pela Justiça por não liberar dados para investigações criminais.

Whatsapp é um dos aplicativos que já sofreu bloqueios no Brasil - Arun Sankar - 22.mar.2018/AFP

No episódio que ganhou mais notoriedade, um juiz da cidade de Lagarto, no interior de Sergipe, impediu o acesso ao aplicativo no país para pressionar a empresa a liberar informações para investigações sobre uma quadrilha de tráfico de drogas da região.

O mesmo magistrado, em 2016, mandou prender o então vice-presidente do Facebook para a América Latina pelo mesmo motivo: a falta de colaboração com investigações sobre criminosos da cidade.

Juízes de São Bernardo do Campo (SP), Duque de Caxias (RJ) e Teresina também já mandaram bloquear o WhatsApp no Brasil —em todos os casos, os magistrados tentavam forçar a empresa a fornecer dados para investigações e tomavam a decisão do bloqueio após outras medidas mais leves, como o estabelecimento de multas.

"Nada de diferente, mesmo raciocínio", afirma o advogado Renato Opice Blum, especialista em crimes digitais, sobre as lógicas de Alexandre de Moraes e a de seus colegas de instâncias inferiores. Como a plataforma de Elon Musk não cumpriu determinações anteriores, decide-se pelo bloqueio, diz ele.

João Victor Archegas, coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, vê uma diferença de escala. "Pela primeira vez, estamos falando de um bloqueio de uma plataforma em razão de um assunto que é de proporção de fato nacional e até mesmo internacional", afirma.

Moraes determinou a derrubada da rede social após a empresa de Elon Musk não ter indicado um representante legal no Brasil em 24 horas. O centro do embate, no entanto, são as suspensões de perfis nas redes sociais, determinadas de modo geral em caráter sigiloso por Moraes via STF e TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A embaixada dos Estados Unidos em Brasília afirmou, nesta sexta-feira (30), que está monitorando a situação entre o Supremo e o X e que a liberdade de expressão é pilar fundamental em uma democracia saudável.

Para Archegas, há outra diferença importante agora: o possível tempo de bloqueio do site. O próprio Moraes já chegou a ameaçar suspender o funcionamento do Telegram no país, também por falta de representante legal, e os bloqueios anteriores ao WhatsApp duraram, em geral, algumas horas ou cerca de um dia. Agora, para o advogado, pode ser diferente.

"O X não demonstra nenhuma mudança de postura no sentido de cumprir as ordens da Justiça brasileira ou nomear um representante legal no país, pelo contrário", diz o advogado. "Eu não vejo uma reversão tão cedo."