HP aposta em IA para deixar impressoras menos imprevisíveis

Depois dos celulares e computadores, chegou a vez das impressoras receberem funções com inteligência artificial.

A HP, líder no segmento, anunciou nesta terça-feira (24) que novos modelos da empresa terão o chamado Print AI, um assistente de impressão que busca descomplicar um processo famoso por ser imprevisível.

O evento HP Imagine 2024, realizado na sede da empresa em Palo Alto, nos Estados Unidos, também apresentou soluções de IA para empresas, novos modelos de notebooks de ponta, o OmniBook Ultra Flip e o EliteBook X, e novas impressoras da linha Envy.

O Print AI funcionará com uma interface própria nos computadores conectados às impressoras. Como em uma conversa, o usuário poderá pedir por escrito alguma alteração na página.

A função Perfect Output (resultado perfeito), disponível já nesta terça em versão beta, transforma, por exemplo, uma impressão de uma página da internet cheia de anúncios, imagens e espaços em branco em um texto limpo.

Outra demonstração exibida foi na otimização da impressão de planilhas de Excel, que costuma ser problemática. No lugar de tabelas que ultrapassam os limites das páginas, o aplicativo reorganiza a disposição dos dados para aproveitar o espaço do papel.

"Estamos transformando a experiência de impressão tornando-a mais fácil e mais intuitiva", disse Tuan Tran, presidente da divisão de impressoras da HP.

Pela interação com o Print AI também será possível criar imagens já pensadas para a impressão, como cartões de datas comemorativas. As novidades chegam para os consumidores ao longo de 2025.

A aposta na IA, que também apareceu nos computadores, é em parte respaldada pelo Work Relationship Index, estudo da HP sobre o trabalho divulgado também nesta terça. Segundo o relatório, usuários de aplicativos com IA no trabalho são em média 11 pontos percentuais mais satisfeitos com o emprego do que os que não usam.

O notebook premium OmniBook Ultra Flip anunciado pela empresa tem um design conversível, com tela sensível ao toque que pode girar 360º para transformar-se em um tablet.

O modelo também conta com NPU (unidade de processamento neural), processador voltado a atividades de IA, como o Copilot do Windows e o AI Companion da própria HP.

Com até 20 horas de autonomia de bateria, segundo testes da empresa, o equipamento tem uma webcam de 9 MP que também usa IA para melhorar a transmissão. O produto começou a ser vendido nesta terça por US$ 1.449,99 (R$ 7.915, sem considerar impostos).

Já o EliteBook X, que será lançado em dezembro, é o notebook corporativo com IA mais poderoso já lançado, segundo a empresa, com memória RAM de alto desempenho e processador AMD Ryzen Pro.

