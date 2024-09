Huawei mira disputa com Apple e revelará novo smartphone horas após anúncio do iPhone 16

Bloomberg

A Huawei está se preparando para lançar novos produtos em um evento poucas horas depois da estreia do iPhone 16 da Apple, preparando o cenário para o próximo confronto entre as duas gigantes da tecnologia.

O chefe do braço de consumidores da empresa, Richard Yu, anunciou a data de 10 de setembro na rede social Weibo. A Huawei planeja revelar o primeiro smartphone comercial do mundo que dobra duas vezes, de acordo com uma pessoa familiarizada com seus planos.

Celulares Pura70, da Huwaei, em loja da marca na China - Tingshu Wang/Reuters

A empresa também está preparando o lançamento do veículo elétrico Aito, embora os produtos finais a serem lançados estejam sujeitos a alterações, disse a pessoa, pedindo para não ser identificada por discutir planos privados.

A arquirrival Apple vai lançar sua nova família de aparelhos e acessórios para iPhone em 9 de setembro, durante, e convencer os consumidores de atualizar seus dispositivos.

Na China, a Huawei tirou a Apple da lista dos cinco primeiros fabricantes de smartphones no trimestre até junho, após recuperar sua participação no mercado premium com a série Mate 60 alimentada por um chip inovador.

Agendar um evento logo após o lançamento do novo iPhone pode sugerir que a empresa está pronta para competir de igual para igual com a Apple novamente.

Yu foi visto com o novo dispositivo na mão, apelidado de trifold. Sua principal vantagem seria a capacidade de encaixar uma tela ainda maior, semelhante a um tablet, dentro das dimensões de um smartphone comum.

A Huawei, ao lado de outros fabricantes de dispositivos chineses como Honor e Xiaomi, desenvolveu alguns dos telefones dobráveis mais finos até hoje e tem trabalhado para evoluir ainda mais no formato.