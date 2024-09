Rede social X, antigo Twitter, volta a funcionar na rede do STF

Brasília

A rede social X, antigo Twitter, ficou disponível nesta quarta-feira (18) na rede de internet do STF (Supremo Tribunal Federal), apesar de estar bloqueada no país por decisão do ministro Alexandre de Moraes desde 30 de agosto.

O acesso à plataforma está disponível desde a manhã desta quarta para alguns usuários, em diferentes regiões do Brasil. Uma dessas redes onde o acesso é possível é a da sede do Supremo, em Brasília.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF - Pedro Ladeira - 22.ago.24/Folhapress

A Corte não comentou o assunto. Sobre o acesso externo, o STF disse pela manhã que verificava a informação sobre o acesso ao X por parte de alguns usuários. "Aparentemente é apenas uma instabilidade no bloqueio de algumas redes", disse.

A Anatel, responsável por ordenar às operadoras o cumprimento da determinação de suspender o X, afirma que mantém a fiscalização a respeito da ordem de bloqueio. "O resultado desse acompanhamento é reportado diretamente ao STF."

A rede social do bilionário Elon Musk foi derrubada de forma "imediata, completa e integral" por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, do dia 30 de agosto. O bloqueio ocorreu depois de a plataforma desobedecer decisões judiciais de forma recorrente, além de não indicar um representante legal no país.

O X está fora do ar em pleno período eleitoral no país. A decisão vale até que todas as ordens proferidas pelo ministro relacionadas à ferramenta sejam cumpridas, as multas pagas e seja indicada, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional.