TikTok Music anuncia que sairá do ar em 28 de novembro; saiba o que fazer

Bloomberg

A TikTok Music encerrará os seus serviços em 28 de novembro, quando o site será retirado do ar e os dados dos clientes serão removidos. O anúncio foi feito pela empresa em um post no site nesta terça-feira (24).

Os usuários foram orientados pela TikTok Music a transferir suas playlists para outros serviços até, no máximo, 28 de outubro.

TikTok Music deixará de existir em 28 de novembro - Dado Ruvic/Reuters

O serviço de música foi lançado em julho do ano passado para competir com a Spotify e a Apple Music. Em vez de competir com os streamings, o TikTok direcionará aos usuários um recurso "Adicionar ao App de Música".

O recurso, que foi introduzido no ano passado, permite que os usuários salvem faixas que gostam no TikTok em playlists de serviços parceiros como Spotify, Apple Music e Amazon.

A ByteDance, dona do TikTok, criou o serviço de música para capitalizar o poder e a popularidade do aplicativo entre os fãs de música. Vídeos do TikTok viralizaram com o uso de músicas de sucesso e novos artistas, e levaram a confrontos com gravadoras que exigiram pagamentos mais altos pelo uso de seus clipes.

No início deste ano, a Universal Music teve um impasse de meses, o que levou artistas como Drake e Rihanna a serem retirados do TikTok.

O aplicativo de música, originalmente chamado Resso, foi lançado inicialmente em 2019, apostando que a empresa poderia direcionar os usuários do TikTok para um novo serviço de música independente. Ele estava disponível no Brasil, Indonésia, Austrália, México e Singapura.