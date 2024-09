Usina nuclear nos EUA será reiniciada para fornecer energia à IA da Microsoft

Bengaluru (Índia) | Reuters

A Constellation Energy e a Microsoft assinaram um acordo de fornecimento de energia para data centers que levará ao reinício de uma das unidades da usina nuclear Three Mile Island, na Pensilvânia, informaram as empresas nesta sexta-feira (20).

Esse será o primeiro reinício de uma usina nuclear nos EUA após um fechamento, e mostra como as empresas de energia estão se beneficiando de um aumento em grande escala na demanda de operadores de data centers que buscam aproveitar o boom da inteligência artificial.

As ações da Constellation subiram 13% no início deste pregão.

Usina nuclear de Three Mile Island será reiniciada para fornecer energia à IA da Microsoft - Gonzalo Fuentes/REUTERS

O acordo permitirá o renascimento da Unidade 1 da instalação de cinco décadas na Pensilvânia, que fora desativada em 2019 por motivos operacionais. A Unidade 2, fechada após um derretimento parcial em 1979 —o mais famoso acidente nuclear comercial da história dos EUA— não será reiniciada.

A Constellation, que planeja gastar cerca de 1,6 bilhão de dólares para renovar a usina, está aguardando licenças e espera que a unidade entre em operação até 2028.

A Reuters foi o primeiro veículo a publicar sobre o possível reinício, em julho.

Pelo acordo, a Microsoft comprará energia da usina reiniciada por um período de 20 anos. A unidade de Three Mile Island fornecerá 835 megawatts de energia para a gigante da tecnologia.

Espera-se que a reinicialização seja um desafio, mas com o aumento da demanda de energia, a fonte de eletricidade praticamente livre de carbono está recebendo um novo apoio das empresas de tecnologia.

Os principais executivos da área de tecnologia, incluindo o presidente-executivo da OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, Sam Altman, e o cofundador da Microsoft Bill Gates têm defendido a energia nuclear como uma solução para as crescentes necessidades de energia dos data centers.

Altman é presidente do conselho da startup de energia nuclear Oklo, enquanto a TerraPower -- uma startup que Gates cofundou -- iniciou a construção de uma instalação nuclear em junho.

As usinas nucleares geraram cerca de 18,6% do total de eletricidade nos EUA no ano passado, de acordo com dados da Energy Information Administration.

Os acordos de fornecimento de energia para data centers de IA também estão passando por um exame minucioso. Um acordo semelhante entre a Talen Energy e a Amazon, assinado no início deste ano, foi contestado por um grupo de empresas de energia elétrica, alegando que poderia aumentar os custos para os clientes ou prejudicar a confiabilidade da rede.

Os detalhes financeiros do acordo entre a Microsoft e a Constellation não foram divulgados. As empresas não quiseram dar mais detalhes sobre o acordo.