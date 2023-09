Ex-agente da CIA explica qual o melhor andar do hotel para se hospedar; entenda

São Paulo

A ex-agente da CIA e do FBI Tracy Walder viralizou no TikTok ao dar dicas para viajantes. Ela sugere, por exemplo, que ao se hospedar em um hotel é mais seguro estar entre o terceiro e o sexto andar. Na publicação, que já foi vista por mais de 530 mil pessoas, ela compartilhou outras sugestões.

"Se colocarem você no térreo, peça para trocar", diz ela no vídeo. "A razão pela qual digo do terceiro ao sexto é que é difícil para alguém subir. Ao mesmo tempo, em grande parte, é bastante acessível em caso de emergência, como um incêndio".

Botões do elevador de um de hotel - Folhapress

Tracy Walder trabalhou, entre 2000 e 2005, para agências de inteligência dos Estados Unidos e chegou a conhecer vários países. Ela afirma que já esteve em regiões seguras, mas que também passou por zonas de guerra e, com base em sua experiência, explica por que é importante reforçar a segurança.

"Até hoje viajo bastante para palestras, então pensei que poderia dar algumas dicas de segurança que usei ao longo do caminho e que são muito simples", conta Tracy.

Outra dica que ela dá é em relação ao uso fechaduras. A ex-agente recomenda que a trava da porta esteja sempre acionada em todos os momentos em que estiver no quarto.

"Acionar a trava de segurança é a primeira coisa que faço quando entro no quarto. Use a trava de segurança sempre que estiver lá dentro", afirma. "Não há motivo para deixá-la destrancada se você estiver dentro do quarto".

Ela também menciona uso de uma espécie de pedal triangular, que fica sob a porta, e funciona como uma trava. Elas são uma boa ideia para o caso da fechadura da porta falhar. "É barata, fácil e não vai pesar na sua bagagem. Você pode usar na porta enquanto está dormindo para lhe dar uma sensação adicional de segurança", diz.

A ex-agente ainda compartilha dicas sobre como ela se mantém segura em uma viagem, principalmente quando está sozinha. "Mande o seu itinerário para pessoas que não estão viajando com você. Eu sempre mando, assim eles podem saber onde eu estou", explica.