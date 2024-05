Brasil iguala EUA como destino favorito de viagem, diz pesquisa

São Paulo

Muitos brasileiros sonham em viajar ao exterior, é verdade. Mas há aqueles que preferem, antes disso, desbravar o próprio país.

De acordo com o mais recente levantamento do Datafolha para o especial Viaja São Paulo, Brasil (20%)e Estados Unidos (17%) empataram dentro da margem de erro na pesquisa que perguntou: qual o melhor país para se viajar?

O instituto entrevistou 1.604 paulistanos das classes A e B, maiores de 16 anos e que viajaram ao menos

uma vez a lazer para fora do estado nos últimos 12 meses.

O sol nasce em frente ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro - Florian Plaucheur/AFP

Apesar do empate, essa é a primeira vez que os Estados Unidos apareceram numericamente atrás de outro país. A virada nas posições demonstra como os efeitos da pandemia remodelaram o ideal de viagem do paulistano.

A penúltima pesquisa Viaja São Paulo aconteceu em março de 2019, um ano antes de a Covid sacudir o planeta e praticamente paralisar o turismo mundial —as outras pesquisas foram realizadas entre 2016

e 2018, sempre com os EUA como campeões absolutos.

Enquanto de um lado as viagens internacionais ficaram mais caras depois da pandemia (sobretudo por causa do câmbio) e mais complicadas (graças ao turismo predatório, que sobrecarrega os destinos mais famosos); de outro, os paulistanos que buscam por alternativas de férias no país estão descobrindo que há muito o que se ver por aqui —sem necessariamente ter de desembolsar uma fortuna.

O sonho de um verão no Mediterrâneo pode ter sido trocado pelas praias incríveis do nosso litoral. Os mais aventureiros perceberam que Bonito e Amazônia oferecem programas tão surreais quanto os safáris africanos e as florestas do Sudeste Asiático. E que as construções coloniais de Minas ou de São Luís contam histórias tão importantes quanto as de castelos europeus.

Nas preferências dos paulistanos, destaque para a Bahia, que pela segunda edição consecutiva é eleita o melhor estado do país para se viajar e, empatada tecnicamente com o Nordeste em geral, é também o melhor destino para férias em família.

No Sudeste, o Rio de Janeiro é o favorito para as festas de Réveillon e Carnaval; e São Paulo é o melhor destino gastronômico, de compras e para curtir a parada LGBTQIA+.

Não que viajar ao exterior deixe de estar nos planos. O Datafolha constatou também, por exemplo, que a Itália continua sendo o destino dos sonhos dos entrevistados, assim como Paris não sai da cabeça dos apaixonados em busca do lugar ideal para a lua de mel.

Miami, que está entre os destinos internacionais de verão favoritos, também foi eleita como melhor lugar para fazer compras no exterior, seguida por Nova York.

Ainda que esteja um pouco mais difícil de ser alcançado, o sonho americano (pelo menos o turístico) eventualmente se torna realidade. E quando isso acontece, os brasileiros fazem a festa.

Segundo dados do Departamento de Comércio americano referentes a 2022, o Brasil é a sexta nação que mais gasta em turismo nos EUA —atrás de Canadá, México, Reino Unido, China e Japão, todos com moedas mais fortes que o real.

O empate entre Brasil e Estados Unidos não se deu à toa. Mas enquanto o câmbio não cede, o paulistano está feliz à beça em turistar no seu país.