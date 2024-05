Buser e Clickbus empatam como melhor app de ônibus, aponta Datafolha

São Paulo

A alta nos preços das passagens aéreas tem sido um motivo de comemoração para as duas empresas de tecnologia que exploram as viagens de ônibus.

Na estreia da categoria, elas aparecem empatadas como os aplicativos mais citados. Buser e Clickbus conquistaram 15% de menções cada uma, mas são ainda mais lembradas pelos jovens entre 16 e 25 anos —nesta faixa etária, geralmente a mais fiel aos apps, os índices chegam a 22% e 20%, respectivamente. Apesar de ambas se enquadrarem na mesma categoria, os modelos são distintos.

Ilustração de João Montanaro

A Clickbus, que se apresenta como uma plataforma completa de soluções para os viajantes, mantém parceria com 210 viações e oferece a maior capilaridade no território nacional e também na América do Sul.

Em janeiro de 2024, com a adoção de nova tecnologia, o app pulou de 24 mil para 184 mil rotas. Desde então, o passageiro que não encontrar um trajeto direto pode fazer a viagem realizando conexões entre cidades.

"Agora, quem vai de Americana, em São Paulo, até Búzios, no Rio, pode fazer conexão na rodoviária Novo Rio, na capital fluminense, realizando uma única compra", afirma o diretor de operações Rodrigo Polacco.

Já a Buser, além de atuar na venda de passagens de outras companhias, conecta passageiros a empresas de fretamento. Somente entre os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, no auge das férias de verão, a startup chegou a transportar 1 milhão de passageiros, isto é, 15% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

De acordo com Luiz Benicio Rosa, diretor de receita da Buser, a oferta de pontos de embarque alternativos, que ajudam a desafogar o movimento das rodoviárias, é um dos grandes atrativos do fretamento. "Em praticamente todas as cidades que operamos, há embarques em diversos pontos, todos autorizados."