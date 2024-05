Conheça 5 novidades dos parques temáticos de Orlando, na Flórida

Los Angeles

O Brasil está entre os três países que mais enviaram turistas à cidade de Orlando, na Flórida, em 2023. No ano passado, um total de 696 mil pessoas do país visitaram a chamada capital mundial dos parques temáticos, sendo superados apenas por Canadá (com 1,25 milhão) e Reino Unido (com 877 mil).

No caso brasileiro, houve um crescimento de 21% no número de visitantes na comparação com o ano passado, o que é um indício de recuperação do setor do turismo pós-pandemia. Ao todo, se contados todos os turistas não americanos que estiveram em Orlando, o saldo representa 94% dos níveis pré-Covid.

Montanha-russa Starfall Racers na nova área Epic Experience, da Universal, em Orlando - Divulgação

Os números foram anunciados na IPW, mais importante feira de turismo dos Estados Unidos, que neste ano ocorre em Los Angeles, na Califórnia.

Para receber esse afluxo, parques como a Disney, o SeaWorld e a Universal estão investindo em novidades para os próximos meses e anos. Veja as principais.



Tiana's Bayou na Disney World

A animação "A Princesa e o Sapo", de 2009, é tema desta atração no Magic Kingdom, que é descrita como uma "aventura musical". A ideia é que as pessoas embarquem em barquinhos, como no clássico brinquedo Piratas do Caribe, num universo que recria os pântanos da Louisiana e as festividades do Mardi Gras em Nova Orleans, onde o filme é ambientado. Deve abrir em meados de 2024.

Penguin Trek no SeaWorld

A atração que comemorará os 60 anos do parque inspirado no mundo marinho é uma montanha-russa na forma de um snowmobile em que os visitantes viajarão a 70 km/h até chegar a um habitat de pinguins. A previsão é que abra ainda no primeiro semestre de 2024.

DreamWorks Land na Universal

Trata-se de uma ala mais infantil inspirada nos universos de filmes como "Shrek" e "Kung Fu Panda", com atores fantasiados dos personagens prontos para tirar fotos com as famílias e brinquedos como uma montanha-russa baseada na franquia "Trolls" e o Pântano de Shrek para Pequenos Ogros, que será uma área para as crianças.

Lego Ferrari Build & Race na Legoland

Trata-se de uma atração que abriu há pouco mais de um mês no parque inspirado nos famosos brinquedos de montar. Aqui, visitantes podem ver uma Ferrari em tamanho real toda construída usando pecinhas de Lego e testar carrinhos que eles mesmos criam em pistas de obstáculos.

Universal Epic Universe na Universal

Deve abrir em 2025 e é anunciado como o investimento mais ousado do parque da Universal. Será o quarto parque temático do complexo. O objetivo é duelar com a Disney e criar um espaço imersivo, ancorado em alta tecnologia. "Harry Potter", "Como Treinar seu Dragão" e o universo da Nintendo ganharão áreas específicas e atrações em realidade aumentada. Entre as novas atrações, estão a Starfall Racers (montanha-russa de lançamento duplo que atinge até 100 km/h e 40 m em altura) e a Astronomica (área interativa com água e rosa dos ventos gigante).

O jornalista viajou a convite da IPW, da Latam e da Delta Airlines