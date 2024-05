Eclética, São Paulo é o destino com mais títulos na pesquisa Datafolha

São Paulo

Turistas que visitam São Paulo não têm o litoral de Salvador para se refrescar nem o Pão de Açúcar ao alcance da vista para dar trégua à paisagem urbana, como é o caso dos cariocas.

Ainda assim, a capital paulista é vencedora em quatro categorias, todas estreantes, na pesquisa Viaja São Paulo, que reforçam a vocação da megalópole como destino: melhor cidade do país para fazer compras (para 88% dos ouvidos), destino de Natal (17%), cidade brasileira para a gastronomia (62%) e melhor Parada do Orgulho LGBTQIA+ do país (60%).

Movimentação na 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, na avenida Paulista - Bruno Santos/Folhapress

Talvez o primeiro prêmio não seja de causar espanto: dos 639 shoppings do país, o Estado de São Paulo tem 193, ou cerca de 30% de acordo com dados do ano passado da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrasce. Com 56 endereços, a capital segue como a cidade que tem o maior número desses estabelecimentos no Brasil —altamente procurados também no período natalino.

Centros comerciais cada vez mais luxuosos com marcas exclusivas, cinemas VIPs e restaurantes premiados ajudam a firmar São Paulo como capital das compras. Mas o comércio de rua não está morto —e pode provar com suas ruas temáticas que segue vendendo produtos para noivas (rua São Caetano), utensílios de cozinha (Paula Souza), instrumentos musicais (Teodoro Sampaio) e outras coisas.

Além disso, ruas alternativas que abrigam marcas de novos designers começam a se tornar referência. Em Pinheiros, a Mateus Grou é um desses exemplos, reunindo lojas como a Misci —marca da qual, recentemente, a apresentadora americana Oprah adquiriu três bolsas Bambolê, por R$ 2.280 cada uma.

Com cada vez mais bairros que se tornaram polos de bares e restaurantes —como o Tatuapé, na zona leste—, São Paulo também tem como destaque sua gastronomia.

O que é reforçado em premiações como o 50 Best Restaurants, ranking que elegeu A Casa do Porco, dos chefs Janaína Torres e Jefferson Rueda, como o 12º melhor do mundo —ou 4º na lista regional, que inclui mais quatro paulistanos: Metzi (18º), Nelita (21º), Evvai (22º) e Maní (34º).

Essa veia global da cidade aparece também em eventos como a Parada do Orgulho LGBTQIA+. Em 2023, foram 19 trios elétricos e, segundo a organização, cerca de 4 milhões de pessoas. Além da música, fantasias de Mulher Maravilha a Rita Lee, morta no ano passado, dão o tom do evento —uma mistura de festa e ato político que toma anualmente a avenida Paulista.