Paris é o destino preferido para lua de mel, aponta Datafolha

"Paris responde a tudo o que o coração deseja", disse certa vez o compositor Frédéric Chopin —que nasceu na Polônia, mas morreu na capital francesa. Provavelmente os entrevistados pelo Datafolha concordariam com o pianista, já que a Cidade Luz foi escolhida pela terceira vez como o destino preferido para a lua de mel, com 8%.

Muito desse imaginário romântico está associado ao cinema, afinal, sempre que produtores do mundo todo precisaram de uma cena romântica, Paris nunca decepcionou. Só o nova-iorquino Woody Allen passou por lá duas vezes, em "Todos Dizem Eu Te Amo" (1996) e "Meia-Noite em Paris" (2011). Às vezes ela nem está lá, mas está, como em "Casablanca", quando o casal vive apenas das lembranças: "Nós sempre teremos Paris".

Casal na Pont des Arts, sobre o rio Sena, com a Torre Eiffel ao fundo - Ludovic MARIN/AFP

Alguns passeios a dois podem esbarrar em lugares-comuns, mas se existe uma cidade em que está liberado abraçar o clichê, essa é Paris.

Os programas para uma lua de mel dependem das economias —a cidade é também uma das mais caras do mundo. Passear pelo rio Sena, por exemplo, pode ser uma boa pedida. Mas um barco só para dois requer alto investimento. Ainda assim, dá para comprar um passeio noturno com jantar (e outras companhias).

Outro programa inevitável é uma caminhada por Montmartre, o bairro dos artistas, da icônica Sacre Couer e de Amélie Poulain (em seu "Fabuloso Destino…").

Ali perto está um dos lugares mais charmosos da capital, o canal Saint-Martin —aquele em que Amélie fazia as pedrinhas quicarem na água. A região é rica em bares e pequenos bistrôs, com sugestões que cabem em diferentes bolsos. Nem todos têm dinheiro para jantar no restaurante da Torre Eiffel —clichezão, OK.

Flanar sem pressa pelas ruas parisienses, no entanto, é um dos melhores programas para se fazer na cidade, e não custa nada. Alguns bairros são mais procurados, como o Quartier Latin, ainda mais visado desde que a protagonista de "Emily em Paris" se mudou para lá; ou Le Marais, onde dá para comprar um delicioso falafel, clássica comida de rua de Paris —depois é só se encaminhar para a bela Place des Vosges para degustá-lo.

Dá para viver bem gastando menos com essa e outras comidinhas. E que tal passar no mercado para comprar uma baguete e outros quitutes e fazer um romântico piquenique no Jardim de Luxemburgo?

Lembre-se apenas que, neste ano, em julho e agosto, Paris está menos romântica e mais olímpica, com os Jogos que vão deixar a cidade ainda mais muvucada; e cara.

Durante a competição, o metrô passará de 2,15 euros para 4 euros. Muitas das pontes e acessos estarão fechados. Claro que Paris é Paris, mas durante os Jogos, a medalha vale mais do que o anel.