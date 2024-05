Parques da Disney se mantêm invictos na preferência dos turistas paulistanos

São Paulo

Conhecida como a capital internacional dos parques de diversões, Orlando, nos Estados Unidos, tem pelo menos uma dezena de complexos, com diferentes opções —entre infantis e os mais radicais, sem falar nos aquáticos. Mas somente um desses complexos se transformou em sinônimo do gênero: a Disney, que permanece invicta na opinião dos paulistanos como o melhor parque temático internacional.

Esta edição do Viaja São Paulo, a primeira após a pandemia, entretanto, trouxe um recorde: 58% dos entrevistados expressaram sua preferência pelos parques do Mickey. São dez pontos percentuais a mais do que na última edição, em 2019, e o maior índice desde que a pesquisa começou a ser feita, em 2016.

Magic Kingdom no Walt Disney World em Orlando, na Flórida - Bryan R. Smith/AFP

O pioneirismo da Disney, é claro, ajuda a explicar tamanha lembrança. Inaugurado em 1971, o Magic Kingdom foi o primeiro grande parque de Orlando, muito antes dessa região da Flórida se tornar a meca da diversão.

Novos concorrentes chegaram ao longo dos anos, mas o alcance global das produções cinematográficas da marca e uma certa obsessão em recriar as experiências de filmes e desenhos mantiveram o Walt Disney World Resort no imaginário de crianças e adultos.

Hoje, o complexo recebe cerca de 100 milhões de visitantes por ano —boa parte deles do Brasil, terceiro país que mais envia turistas a Orlando.

O investimento do resort em novas atrações também ajuda a manter a recorrência dos visitantes. Nos últimos anos, o Magic Kingdom substituiu a tradicionalíssima Space Mountain pela montanha-russa de "Tron". O Hollywood Studios inaugurou uma área temática de "Star Wars", enquanto a personagem Moana ganhou uma área temática no Epcot —que recentemente reformulou seu show noturno e, em breve, ganhará três novas áreas.

O Animal Kingdom, por sua vez, transformou a sua Splash Mountain no Tiana’s Bayou Adventure, do universo de "A Princesa e o Sapo". Como Walt Disney uma vez teria dito, enquanto houver imaginação no mundo, seus parques nunca estarão completos.