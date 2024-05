Rio de Janeiro é destino favorito para Réveillon e Carnaval, segundo pesquisa Datafolha

São Paulo

Com uma das mais famosas festas de Réveillon do mundo, não surpreende que o Rio de Janeiro ganhe, pela quinta vez consecutiva, como o principal destino que os paulistanos têm em mente para a virada do ano.

Já na categoria Carnaval, a capital fluminense repetiu o empate de 2019 com Salvador, mas ficou numericamente à frente, 23% a 20%. De qualquer forma, quando o assunto são as duas principais celebrações do ano, a ideia é festejar no Rio de Janeiro.

Réveillon em Copacabana - Fernando Maia/RioTur

Os anos de fama construídos pelas festas de Copacabana e da Sapucaí, sem dúvida, explicam a preferência. Mas também a vitalidade e o dinamismo cultural da cidade, que deixa seus visitantes morrendo de saudade.

O Rio, que em 2016 recebeu as Olimpíadas, neste ano é a sede do G20, o encontro das 20 maiores potências globais, sem falar no show de Madonna, ocorrido nas areias de Copa.

Aqueles que antes tinham de esperar a segunda-feira para ir ao famoso samba da Pedra do Sal, depois da pandemia ganharam novas opções, como o largo da Prainha, que bomba todas as noites.

E para quem, de tanto visitar, já zerou a zona sul, há todo um universo de beleza natural, gastronômico e cultural para desbravar na zona norte (como a Quinta da Boa Vista, o viaduto de Madureira, a Feira de São Cristóvão). Ou ali atrás da Pedra da Gávea, na Barra da Tijuca, na zona oeste, com restaurantes à margem da lagoa na pitoresca ilha da Gigoia e um trio de praias selvagens escondidas.

Isso sem falar do carioca que é, em si, um personagem imperdível do Brasil. Com seu sotaque chiado, seu jeito desbocado e uma malemolência que parece ter sido inspirada nos morros que envolvem a cidade. É o carioca, sobretudo, que faz o Rio ser o que é.

A boa notícia é que a cidade tem se organizado para receber melhor seus turistas. Apesar de ainda enfrentar o pesadelo que é a rodoviária Novo Rio, quem chega por lá agora encontra o Gentileza, moderno terminal intermodal que se conecta ao sistema de BRT, VLT e Metrô.

Além disso, o governo continua os esforços para reabilitar o aeroporto Tom Jobim, o Galeão, que estava em processo de esvaziamento. Uma das medidas é a restrição de passageiros no outro aeroporto, o Santos Dumont. A expectativa é de chegar a 14 milhões de passageiros neste ano no Galeão, voltando assim aos números de 2019, pré-pandemia.