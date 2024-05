Salvador é o destino ideal para Carnaval, e Porto Seguro, para formatura, aponta Datafolha

Salvador

Entre salamaleques oficiais, as chaves da cidade são entregues ao Rei Momo, a quem cabe decretar o início da festa. Foliões e artistas pedem passagem a Exu, orixá dono da rua. Acordes distorcidos surgem dos trios elétricos e a percussão faz tremer as caixas de som.

Os rituais se repetem a cada ano, tradições se renovam e consolidam Salvador como uma das capitais da cultura carnavalesca do país. A rua é o palco principal da festa, o folião pipoca é seu protagonista e a cidade um sinônimo de Carnaval durante dos dias de festa.

Pesquisa Datafolha aponta Salvador como melhor destino turístico para o Carnaval. A capital baiana foi citada por 20% das respostas espontâneas, consolidando um empate técnico com o Rio de Janeiro, que marcou 23%. Outros 9% citaram Bahia como melhor destino, mas sem especificar a cidade.

Abertura do Carnaval 2024 com Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê na Praça Castro Alves - Rafaela Araújo/Folhapress

A pesquisa foi realizada entre 22 de janeiro e 09 de fevereiro de 2024 e ouviu 1.603 pessoas, divididas em duas amostras, uma com 803 e outra com 801 entrevistas. A margem de erro é de depois pontos para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Os resultados refletem o cenário de uma festa que retomou sua pujança ao colocar os desfiles de trios elétricos abertos ao público como eixo central. Neste ano, foram 1.225 atrações nos circuitos oficiais, dentre desfiles de trios elétricos e shows montas em palcos nos bairros.

Há esquemas para todos os gostos e bolsos em Salvador. Megacamarotes ao longo do circuito Barra-Ondina com ingressos que chegam a custar R$ 2.00 por dia prometem uma festa dentro da festa. Mas as ruas estão repletas de desfiles gratuitos, de bandinhas de sopro às maiores estrelas do axé.

Entre as principais pipocas –desfiles sem cordas que separam os foliões– destacam-se estrelas como Ivete Sangalo e Bell Marques, pioneiros como Luiz Caldas e Armandinho, além de nomes em ascensão como o grupo BaianaSystem e o cantor Léo Santana.

Outro destaque são os desfiles de blocos afro como o Ilê Aiyê, Olodum e Cortejo Afro, dos blocos indígenas como o Commanches do Pelô e Apaches do Tororó, além de afoxés como os Filhos de Gandhy.

Desde a retomada da festa após a pandemia, em 2023, ruas nunca estiveram tão cheias. Levantamento da Secretaria de Segurança Pública feito por sistemas de reconhecimento facial aponta que, no ano passado, o público nos três circuitos oficiais variou entre 1,2 milhão e 2 milhões de pessoas por dia.

A capital baiana recebeu um total de 891 mil turistas, segundo estimativa da Prefeitura de Salvador, incluindo estrangeiros, turistas de outros estados e visitantes que vieram do interior do estado. A taxa de ocupação hoteleira foi de 89% no período da festa.

Outro destaque da Bahia na pesquisa Datafolha foi a cidade de Porto Seguro (710 km de Salvador), que foi escolhida como melhor destino turístico de formatura entre os entrevistados.

A cidade baiana foi apontada como melhor destino por 27% dos entrevistados, enquanto outros 4% citaram a Bahia, sem citar uma cidade específica. São Paulo, Rio de Janeiro aparecem com 3%, assim como o Nordeste, também citado por 3% dos entrevistados que não especificaram o estado da região.