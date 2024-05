Smiles e Livelo dividem a preferência dos paulistanos em pesquisa Datafolha

São Paulo

De passagem aérea para o pet a acessórios de marcas como Samsonite, quase tudo pode ser comprado com milhas hoje. A categoria estreante Programa de Pontos traz Smiles (10%) e Livelo (8%) na liderança, empatadas devido à margem de erro da pesquisa Datafolha.

Com 22 milhões de clientes, a Smiles tem cerca de cem parceiros em uma rede diversa, que inclui varejistas, instituições financeiras, postos de combustível e locais de entretenimento.

O programa de fidelidade da Gol entrou ainda no mercado de viagens de ônibus, permitindo acúmulo e uso de milhas nessa modalidade, e no corporativo, com o lançamento do Clube Smiles para Empresas.

Já o serviço Rota Favorita libera o cadastro de até três trechos aéreos usados com frequência para juntar mais milhas. Oferecer experiências personalizadas é uma das tendências centrais do turismo, afirma

Carla Fonseca, CEO da Smiles e vice-presidente da Gol.

"Precisamos integrar todos os produtos de forma simples e facilitar o planejamento das próximas viagens com personalização."

Programa de fidelidade do Banco do Brasil e do Bradesco, a Livelo também investe em projetos que atendam à demanda por customização. Em 2023, houve aumento de 52% na quantidade de pontos resgatados no segmento de viagens e crescimento de 39% no número de transações.

Os 45 milhões de participantes do programa ganharam novidades, como as 8.000 opções de acomodação para resgate que a integração com o Expedia Group trouxe. A empresa tem outros parceiros no cenário, como Booking.com, CVC, Hoteis.com e Decolar.

"A Livelo quer mostrar que é possível viver melhor com pontos, seja usando o saldo acumulado para pequenas recompensas, seja para resgatar passagens, hospedagens, pacotes ou alugar um carro", diz André Fehlauer, CEO da companhia.