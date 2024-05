Viação Cometa vence em categoria estreante do especial Viaja São Paulo

São Paulo

Aos 76 anos, a Viação Cometa liga a capital paulista a mais de 1.220 municípios do país e faz parte da memória afetiva de quem está saindo ou chegando à cidade.

Na estreia da categoria, foi citada espontaneamente por 26% dos paulistanos das classes A/B. Entre os homens, as menções chegaram a 30%, mesmo índice alcançado com as pessoas acima de 41 anos.

Ilustração de João Montanaro

De tão queridos, seus antigos ônibus prateados —o modelo Flecha Azul, lançado nos anos 1980– já viraram até brinquedo de colecionador. Com câmbio automático computadorizado e poltronas de couro, os veículos revolucionaram o transporte rodoviário.

Fundada oficialmente em 1948 pelo major da aeronáutica italiana Tito Mascioli, a Cometa começou 11 anos antes como uma linha urbana, que ligava o Jabaquara à Sé. Aos poucos, foi incorporando novas rotas para fora da capital, até ser adquirida, em 2002, pelo Grupo JCA.

Desde então, a Cometa vem investindo na atualização da frota e dos serviços. As passagens, por exemplo, já podem ser adquiridas por canais digitais (site e WhatsApp) e o passageiro, para embarcar, só precisa apresentar o bilhete eletrônico na tela do celular.

No ano passado, o grupo encomendou 91 ônibus novos para a Cometa, que aos poucos começam a ser entregues. Com dois andares e assentos leito e semileito, eles dispõem de ar-condicionado com dutos individuais, luzes de leitura, tomadas USB e itinerário eletrônico.

A pintura dos veículos também mudou, o que deve deixar muita gente na saudade. "Em 21 anos, nossa logomarca mudou pouco. Sem abrir mão da memória que a Cometa desperta nas pessoas, tínhamos que pensar no futuro", afirma Marcelo Antunes, conselheiro do Grupo JCA.