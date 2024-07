Onde procurar passagens aéreas? Folha Testa buscadores da internet

São Paulo

Quando o assunto é viajar, a primeira pergunta que muita gente faz é como encontrar passagens aéreas baratas. Não à toa, a internet está cheia de sites que se propõem a ajudar os viajantes a encontrar o melhor voo pelo menor preço. Mas, afinal, qual deles é o melhor?

Para responder a essa pergunta, buscadores de passagens aéreas são o novo tópico do Folha Testa, seção que se propõe a avaliar produtos e serviços e, a partir de votos de jurados, fazer um ranking baseado em categorias pré-definidas.

Ilustração de Catarina Pignato - Catarina Pignato

Nesta edição, participam do teste os sites Booking.com, Expedia, Google Flights, Kayak, Momondo e Skyscanner.

Ao longo de semanas, eles foram avaliados em seis categorias: aplicativo para celular, alerta de preços, design e filtros. Os jurados também elegeram o melhor buscador e o serviço que, nas buscas deles, entregou as passagens aéreas mais baratas.

Participaram do júri os jornalistas da Folha Gabriel Justo, Guilherme Genestreti, Pedro Martins, Pedro Teixeira e Regiane Soares.

Veja a seguir os melhores buscadores de passagens aéreas

CATEGORIA: APLICATIVO PARA CELULAR

Vencedor: Kayak (3 votos)

2º lugar: Skyscanner (2 votos)

Com três dos cinco votos, o aplicativo da Kayak foi o favorito por oferecer uma pesquisa mais rápida, bastando poucos toques no celular. Para o jurado Pedro Teixeira, a distribuição dos ícones facilita achar funcionalidades como um mapa com promoções e uma aba exclusiva para planejar viagens. O design mais limpo, segundo Gabriel Justo, e que não força goela abaixo opções de hotéis e aluguel de carros, o destaca do segundo colocado, o Skyscanner.

CATEGORIA: ALERTA DE PREÇOS

Vencedor: Google Flights (3 votos)

2º lugar: Skyscanner (2 votos)

"No Google Flights, basta apertar um único botão, sem necessidade de digitar seu email, para receber os alertas, uma vez que ele é integrado ao ecossistema do Google", avaliou Pedro Martins. Justo concordou, ressaltando ainda a clareza e a qualidade das informações dos alertas, que chegam diariamente, independentemente da flutuação dos preços. Já o segundo colocado, o Skyscanner, recebeu os votos de Teixeira e de Guilherme Genestreti, que avaliaram o seu sistema de alerta de preços como bastante eficiente.

CATEGORIA: MELHOR DESIGN

Vencedor: Google Flights (4 votos)

2º lugar: Skyscanner (1 voto)

O design limpo e sem distrações do Google Flights, que segue o padrão de outros serviços da empresa, conquistou quase uma unanimidade entre os jurados. Regiane Soares destaca ainda que a ferramenta do Google exibe o valor dos voos antes mesmo de o usuário clicar em "pesquisar", no momento em que ele está selecionando as datas do voo pretendido. Único voto dissonante, Teixeira escolheu o Skyscanner destacando o seu "sistema de indicação de níveis de preço por cores", além de "poucos pop-ups e propaganda", que atrapalhariam a experiência.

CATEGORIA: MELHORES FILTROS

Vencedor: Kayak (3 votos)

2º lugar: Google Flights (2 votos)

No Kayak, o usuário encontra alguns filtros que nenhum concorrente (com exceção da Momondo, controlado pela mesma empresa) oferece. É possível ver só resultados que oferecem pagamento parcelado e também selecionar um ou mais aeroportos preferenciais para conexão —o que é muito útil para viagens internacionais. Justo, Teixeira e Genestreti avaliaram que isso ajuda o usuário a encontrar oportunidades específicas. Já Soares e Martins preferiram os filtros do Google Flights pela disposição deles em apenas uma linha, no topo da página, o que facilita o uso e a navegação.

CATEGORIA: MELHOR BUSCADOR

Vencedor: Google Flights (4 votos)

2º lugar: Skyscanner (1 voto)

Na categoria que avalia o conjunto da obra, venceu o serviço do Google. Além do design minimalista e do melhor sistema de alerta de preços, Justo avaliou que o Flights consegue, como nenhum outro, usar cores e ícones para entregar o máximo de informações exigindo o mínimo de carga mental do usuário. Na lista de resultados da pesquisa, o serviço mostra, por exemplo, além das informações básica de data e horário do voo, o local e a duração das conexões, a comparação dos preços em relação à média e até o modelo da aeronave e o seu "legroom", que é o espaço entre as poltronas —que, acredite, varia bastante entre as companhias.