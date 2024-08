Conheça o Utopia of the Seas, cruzeiro de luxo que leva a ilha particular

Bahamas

Vivenciar "o maior final de semana do mundo", com parada em uma ilha nas Bahamas, onde é possível nadar em um mar azul transparente, comer e beber muito, e se divertir nas dependências de um navio.

É isso que prometem os pacotes do Utopia of the Seas, novo navio de cruzeiro da Royal Caribbean, com viagens de três ou quatro dias para quem prefere —ou só pode pagar por— um passeio mais curto. A embarcação parte de Porto Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, a cerca de 80 km de Orlando.

O destino do Utopia é CocoCay, a ilha particular da empresa no Caribe. Inaugurado em 15 de julho, o navio fez sua primeira viagem com turistas no dia 19. Antes, em 13 de julho, o Utopia realizou uma viagem-teste da qual a Folha participou.

Utopia of the Seas, navio com cruzeiros de 3 dias nos EUA; viagem-teste em julho foi acompanhada pela Folha

O tamanho do novo navio impressiona. Embora não seja o maior do mundo —esse posto fica com o Icon of the Seas, da mesma empresa— a embarcação mede 362 metros. Tem 18 deques, capacidade para receber 5.668 pessoas em 2.834 quartos, mais de 20 restaurantes, cinco piscinas e três tobogãs para serem usados em alto-mar.

É possível escolher entre cabines com vista interna, com varanda para o mar, suíte família ou ainda a suíte Solarium, que fica no alto, na proa do navio e o oferece vista panorâmica do oceano.

O navio de luxo conta com três teatros —um chamado de AcquaTeather, onde ocorrem shows acrobáticos —e comida à vontade no WindJammer, que é o restaurante para café da manhã, almoço e jantar.

Há espaço para crianças e adolescentes brincarem quando não quiserem mais se divertir nas piscinas e nos toboáguas. Os menores podem ficar com monitores durante todo o dia, por valor já incluso no pacote. A partir das 22h começa a cobrança por hora extra de brincadeira.

Traz ainda réplica do Central Park, cercada de restaurantes e plantas de verdade.

O Utopia sai do porto, navega em alto-mar dia e noite, para em Nassau, capital das Bahamas, em um dos pacotes, e depois, atraca em CocoCay.

Os dois pacotes têm como destino esta ilha particular. Para quem escolhe a viagem de quatro dias, a parada em Nassau é uma oportunidade de compras. Na de três dias, a chegada é direto na ilha, além de um dia no em alto-mar.

No mar do Caribe, CocoCay tem opções de clubes para relaxar ou se divertir, que podem ser acessados por meio de um "day pass" (passaporte para um dia). Há o Thrill Waterpark, um parque aquático voltado para crianças e pais aventureiros, o Hideaway Beach, novo espaço da empresa para pessoas a partir dos 18 anos, onde se pode beber à vontade, curtir música e paquerar, e o Coco Beach Club, um local onde se pode relaxar em silêncio, em meio a uma linda paisagem praiana.

Como funciona a viagem

A entrada no navio é liberada a partir das 11h, no dia da viagem. Antes de entrar na embarcação, é preciso fazer o check-in em Porto Canaveral. É possível chegar ao local vindo de Miami ou Orlando. A melhor opção é por Orlando, que fica mais perto. A viagem até lá leva cerca de uma hora.

Antes de entrar na embarcação, as malas passam por detectores de metal e a reserva de quartos é conferida. Os visitantes podem receber mimos, dependendo do pacote que compraram. Também é possível tirar fotografias, que são pagas e entregues durante a viagem.

O viajante precisa pegar seu cartão, que servirá para entrar e sair do quarto e para registrar consumos durante a estadia. A empresa tem um app onde é possível acompanhar a viagem, checar valores e saber a programação, embora os eventos estejam em um folheto impresso, no quarto.

A dica é baixar o aplicativo antes. Nele, é possível ter acesso a eventos e restaurantes, e fazer uma agenda própria, com as atividades que o visitante queira usufruir. O navio tem festas todos os dias, três apresentações culturais abertas ao público de qualquer idade à noite, além de atividades de lazer, descanso e relaxamento, como massagens, aulas de ioga e pilates. Há ainda um cassino.

Não é possível reservar as atividades gratuitas, mas ao salvar o aviso sobre o horário de cada uma delas, o aplicativo envia mensagem via push ao visitante na hora em que o evento está começando. No caso de restaurantes mais concorridos, é necessário agendar mesa. A dica é fazer o agendamento logo que entrar no navio.

A internet não costuma fazer parte do pacote, mas é oferecida no local. No entanto, o visitante precisa pagar. Há opções de pacote família, que sai mais em conta. A contratação envolve a quantidade de dias da viagem.

O Utopia tem restaurantes conhecidos e concorridos no mundo de cruzeiros. Um deles é o Giovaninni's, italiano das boas massas, pizzas e vinho. Outro é o Izumi, de comida japonesa, e no novo navio, há ainda o recém-inagurado Royal Railway Utopia Station, restaurante que simula um trem. É como se o viajante estivesse em uma cabine de trem, mesmo em alto-mar.

As piscinas ficam ao ar livre, e há opções num espaço fechado para maiores de 18 anos. A alimentação na beira delas fica por conta de um food truck, nova atração dos navios, onde há lanches rápidos, e do El Loc Fresh, que serve burritos, tacos e quesadillas. Na área interna, há o Solarium Bistrô, onde dá para comer à vontade com vista panorâmica do oceano.

O restaurante principal, o WindJammer, tem uma quantidade enorme de comidas das mais diversas nacionalidades, servidas em várias ilhas no restaurante. As que mais fazem sucesso, porém, são as que oferecem comidas típicas americanas, como ovos com bacon no café da manhã, panquecas com chantilly, caramelo salgado e calda de frutas ao longo do dia, e lagosta e outros frutos do mar no almoço e no jantar.

A saída do navio de Porto Canaveral é algo divertido. Todos comemoram a partida, incluindo turistas à beira-mar. A volta da ilha também tem comemorações e desejos de boa viagem a quem está prestes a encerrar a diversão no sonho do fim de semana prolongado.

Os pacotes do Utopia of the Seas podem ser comprados no site da Royal Caribbean, neste link. Os valores variam conforme o número de dias, de viajantes, itinerário ou da época do ano. Há pacotes a partir de R$ 1.569 para famílias de quatro pessoas, segundo pesquisa da reportagem no início de agosto, para saídas em janeiro de 2026. Saídas em setembro de 2024 custam a partir de R$ 2.057.

O pacote inclui cabine no navio, restaurantes e lanches complementares, atividades a bordo gratuitas como piscinas, aulas de dança, jogos e shows. Também é possível fazer reserva por telefone ou com um agente de viagens.

O que está incluído no pacote

Acomodações no navio

Transporte marítimo

A maioria das refeições a bordo

Algumas bebidas a bordo

A maioria dos entretenimentos a bordo

O que precisa pagar à parte

Refeições em restaurantes de especialidades, como o Chops Grille, o 150 Central Park e o Izumi

Refeições na Johnny Rockets

Serviços de spa e salão de beleza

Cassino (inclusive Bingo)

Leilão de obras de arte

Qualquer compra feita nas lojas de presentes a bordo

Excursões

Fotografias

Sala de videogames Video Arcade

Serviços médicos

Acesso à Internet

Transfers (a não ser que o hóspede tenha adquirido o pacote aéreo/marítimo)

Serviços de lavanderia e lavagem a seco

Telefonemas do navio para fora

Internet

Gorjetas

Bebidas alcoólicas

Bebidas não alcoólicas (excluindo água, limonada e chá gelado)

Todos os preços são cobrados por pessoa, baseados em ocupação dupla da cabine e cotados em dólares americanos, exceto quando assinalados de outro modo. A cotação das tarifas do cruzeiro também não incluem impostos, taxas ou sobretaxas governamentais aplicáveis que possam ser tributadas pelas agências do governo. Essa tributação está sujeita a alteração sem aviso prévio, quer você tenha ou não uma reserva confirmada com depósito ou tenha feito o pagamento final.

Dicas para brasileiros que vão pela primeira vez a Orlando, EUA

1 - Confira toda a documentação necessária para entrar nos Estados Unidos

O passaporte e o visto são os documentos básicos. Eles serão exigidos para entrar no país. No navio, apresente o passaporte de todos os passageiros a embarcar

2 - Cheque as regras de bagagens internacionais e não fuja delas

O viajante pode levar uma bagagem de mão e uma mala de até 10 quilos na cabine do avião. Alguns bilhetes dão direito a despachar a mala de 23 quilos. Certifique-se do tamanho da bagagem permitida e do que pode levar na mala de mão. Remédios estão liberados. Potes de creme devem ser de até 100 ml, transparentes. Água deve estar fechada. Pacotes de alimentos também.

3 - Garanta um chip internacional para seu celular antes de sair do Brasil

Embora a oferta de wi-fi é alta nos Estados Unidos em aeroportos, no porto de onde sai o navio e em outras áreas, o melhor é garantir o chip com o pacote internacional para não ficar sem internet, pois ajuda no check-in e a chamar carro se aplicativo, se for o caso

4 - Leve consigo um adaptador de tomada na mala de mão

As tomadas nos Estados Unidos são diferentes das do Brasil e, se for fazer escala em algum aeroporto que não fica na cidade para onde está indo, é bom ter consigo o adaptador para tomada americana.

5 - Remédios, hidratante e soro fisiológico ajudam

O avião tem um ar-condicionado muito forte, que pode irritar narinas e olhos por se tratar de uma viagem longa, que dura oito horas ou mais. Tenha esses itens consigo para emergências

6 - Protetor solar, boné e roupas confortáveis

Protetor solar, boné, roupas e sapatos confortáveis são os principais itens, além de roupa de banho para quem vai para o navio. No navio, também é ideal ter um casaco leve, se for verão, por conta do ar-condicionado nos restaurantes, e roupa social para jantar em algum dos restaurantes mais luxuosos ou participar dos eventos nos teatros.

7 - Confira a programação do cruzeiro em detalhes antes da viagem

O navio tem diversas atividades, incluindo festas à noite e atividades esportivas. É ideal ter roupas para cada uma delas. Uma das festas mais tradicionais é a festa do branco, em que os convidados devem vestir roupas desta cor.

A jornalista viajou a convite da Royal Caribbean e da Visit Orlando