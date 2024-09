3 dias em Belgrado: veja roteiro para explorar a capital da Sérvia

Belgrado

Cedo ou tarde, você vai ouvir falar de Belgrado. A capital da Sérvia foi por muito tempo escanteada por turistas —em parte devido aos confrontos dos anos 1990— mas tem recebido mais atenção nestes anos.

Uma das razões é o preço. Hospedagem, transporte e alimentação são bastante mais acessíveis do que em outras grandes cidades europeias. É possível, por exemplo, almoçar bem com 8 euros (equivalente a R$ 50).

Fortaleza de Kalemegdan, em Belgrado - Diogo Bercito/Folhapress

Um outro motivo é o vazio. Belgrado ainda não recebe as hordas de turistas que tanto incomodam em lugares como Paris, Roma e Barcelona. Isso significa que há menos armadilhas voltadas a visitantes.

Caminhando pela cidade, impressiona que seja assim. Belgrado tem uma história riquíssima —é uma das mais antigas no continente— e atrações o suficiente para ser um dos pontos altos de uma viagem no Leste Europeu.

DIA 1

Comece o passeio pela fortaleza Kalemegdan, uma das atrações mais impressionantes de toda a cidade. É uma boa maneira de ter contato com essa complexa mistura de povos e impérios que construíram Belgrado.

Os celtas construíram essas fortificações no século 3 a.C, fazendo dela o coração da cidade. Vieram em seguida romanos, bizantinos, sérvios, búlgaros, húngaros, otomanos, austríacos e iugoslavos, entre outros.

Kalemegdan é hoje um parque público com acesso gratuito. Caminhe com calma, lendo as placas informativas e tentando entender essa longa história. Mas não se chateie caso se confundir —é complicado mesmo.

Caminhe dali até a Residência da Princesa Ljubica, construída em 1830 para a mulher do príncipe Milos. É um dos melhores exemplos da arquitetura do período, mesclando elementos os orientais com eslavos.

Para almoçar, atravesse a rua e vá até o restaurante ? (o nome é esse mesmo, um ponto de interrogação). É uma bela construção que remonta ao início do século 19, onde funciona a taverna mais antiga de Belgrado.

Um dos pratos mais tradicionais da cozinha sérvia é o cevapi, uma mistura de carne moída e temperos no formato de uma linguiça. Preparada na churrasqueira, se parece com a kafta dos sírios-libaneses.

Passeie depois pela rua Knez Mihailova, um enorme calçadão com cafés e lojas. Há diversas livrarias. Compre, se estiver no clima, um bom romance sérvio, como o clássico "O Dicionário Kazar", de Milorad Pavic.

Encerre então o dia em grande estilo com um passeio de barco nos rios Sava e Danúbio, que abraçam a cidade e se encontram diante da fortaleza. Custa cerca de R$ 150 para quase duas horas com um guia.

Pescadores no rio Danúbio, em Belgrado.Crédito Diogo Bercito / Folhapress - Diogo Bercito/Folhapress

Um dos melhores restaurantes da cidade é o Manufaktura, que serve comida sérvia em um ambiente descolado. É um pouco mais caro, cerca de R$ 100 se você beber. Experimente o licor de ameixa, típico do país.

DIA 2

Se não acordar de ressaca, comece cedo. Dedique o dia à fé, que é central para a cultura local. O país é ortodoxo e bastante fervoroso. Fique de olho em especial nos ícones de santos feitos em tons dourados.

O ponto mais importante é o Templo de Sava, o santo que deu origem ao ramo ortodoxo sérvio. Imponente, é uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo. Foi construída em fases, entre conflitos, durante o século 20.

Note que os sérvios se aproximam dos ícones para beijá-los, em sinal de devoção. Também acendem velas para o santo. Como lembrança, compre um ícone —vale a pena investir em uma imagem pintada a mão.

Há também a igreja de São Marcos, do início do século 20. Estão ali os restos mortais do imperador Stefan. Mas essas são apenas duas recomendações. Há diversos outros templos cristãos por toda a cidade.

A igreja de São Marcos, em Belgrado.Crédito Diogo Bercito / Folhapress - Diogo Bercito/Folhapress

Quando se cansar de perambular por altares e paredes forradas de ícones, faça uma pausa para o almoço. Já que gastou um pouco mais no jantar, economize comprando uma bureka em alguma padaria nas ruas.

De sobremesa, caminhe até a sorveteria Crna Ovca, a melhor de Belgrado. Os sabores variam de acordo com o dia, mas sempre há opções esdrúxulas. Experimente o sabor josta, uma espécie de cassis.

Já que o dia foi pautado pela religião, aproveite para visitar a mesquita de Bajrakli, do século 16. É pequena mas dá conta do passado otomano de Belgrado. Tente não incomodar muito os fiéis que rezam no local.

Jante depois no restaurante Grmec. É um lugar caseiro, despretensioso. Se tiver gostado do licor de ameixa, prove uma variação feita com damasco. A sensação é de que ele vai dissolvendo a gordura da refeição.

DIA 3

O terceiro e último dia começa com um passeio mais sóbrio. Coloque tênis de caminhada e ande até as ruínas do Ministério da Defesa da Iugoslávia, bombardeado pela Otan em 1999.

Os sérvios mantiveram o prédio como está, caindo aos pedaços, como um lembrete daquele difícil período de sua história. Não há muito o que fazer além de observar o monumento e refletir sobre toda essa violência.

Templo de Sava, em Belgrado.Crédito Diogo Bercito / Folhapress - Diogo Bercito/Folhapress

Para entender melhor o que aconteceu no país, siga caminhando até o Museu da Iugoslávia, que conta a história da união de povos eslavos que comandou toda essa região de 1918 a 1992, com a capital em Belgrado.

É uma longa caminhada. Se preferir, pegue um táxi. Exija que o motorista use o taxímetro para evitar golpes (como o sofrido por este repórter). Outra opção é usar o aplicativo Yandex, que é um Uber local.

Também de táxi vá até o Museu de Arte Contemporânea, do outro lado do rio. Tem boas exposições, mesclando artistas internacionais com grandes nomes da arte sérvia. Há um shopping por perto, para compras.

Se estiver viajando com crianças, você pode gostar do Museu Nikola Tesla, dedicado ao cientista sérvio que contribuiu a diversas invenções, como o rádio. Mas é um museu interativo, não para todos os gostos.

A depender de quanto dinheiro sobrou, tente jantar no Cvece Zla, no topo de um hotel de luxo. É mais caro do que os outros estabelecimentos recomendados aqui, mas propicia uma última refeição em grande estilo.

Praia na beira do Danúbio, em Novi Sad.Crédito Diogo Bercito / Folhapress - Diogo Bercito/Folhapress

A bureka com mortadela e pistache é um dos pratos mais saborosos do cardápio, para a entrada. De principal, peça um pljeskavica, uma espécie de hambúrguer sérvio sem pão feito de carne de porco, vaca e cordeiro.

Uma última sugestão é ir a um dos bares e clubes noturnos de Belgrado —há inclusive opções para viajantes LGBTQIA+. A cidade é segura o bastante para voltar a pé para o hotel, ainda que trançando as pernas.

ENDEREÇOS

Kalemegdan

Knez Mihailova, s/n

Residência da Princesa Ljubica

Kneza Sime Markovica, 8

?

KraljaPetra, 6

Manufaktura

Kralja Petra, 13

Templo de Sava

Krusedolska, 2a

Igreja de São Marcos

Kralja Aleksandra, 17

Crna Ovca

Kralja Petra, 58

Mesquita de Bajrakli

Gospodar-Jevremova, 11

Grmec

Makedonska, 32

Ministério da Defesa da Iugoslávia

Nemanjina, 15

Museu da Iugoslávia

Boticeva, 6

Museu de Arte Contemporânea

Usce, 10

Museu Nikola Tesla

Krunska, 51

Cvece Zla

Cika-Ljubina, 9