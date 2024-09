Los Angeles, famosa pelo trânsito, quer Olimpíadas sem carros em 2028

Los Angeles

Pergunte aos taxistas e motoristas de aplicativos sobre o projeto mais ousado que Los Angeles tem na manga para sediar as Olimpíadas de 2028 e ouça uma gargalhada incrédula. Ninguém põe muita fé na ideia de que a cidade americana, famosa pelo trânsito, possa organizar uma edição dos Jogos em que carros não serão permitidos.

Essa é a iniciativa defendida pela atual prefeita, Karen Bass, uma forma de atender às aspirações por um evento sustentável.

O fato é que o carro está entranhado na cultura da metrópole da costa oeste. Não à toa, "La La Land", filme que é uma ode a ela, começa justo com um engarrafamento numa de suas freeways.

Trânsito intenso em uma das freeways de Los Angeles; moradores passaram em média 89 horas no trânsito em 2023 - Frederic J. Brown/AFP



O transporte público na cidade, vale dizer, não é dos melhores. O metrô é incipiente para atender a uma mancha urbana bastante espalhada. Caminha-se por quarteirões intermináveis. A cidade parece ser inimiga dos pedestres.

Vale dizer que, com o aumento da população de rua na cidade —tendência em todo o país, mas ainda mais grave na Califórnia—, muitos sem-teto passaram a habitar vagões de trem. E que não são raros os relatos de casos de violência no transporte público.

O jornal The New York Times apontou números alarmantes: em média, um habitante de Los Angeles chegou a gastar 89 horas no trânsito no ano passado.

Entre os planos para atender aos milhares de turistas que vão engrossar uma população nativa já na casa dos 9 milhões, o governo planeja deixar freeways apenas para deslocamento de ônibus, incentivar o home office aos seus moradores, além da criação de um corredor no sentido norte-sul. Quer ainda estender a linha de metrô que liga a região central ao campus da UCLA, universidade onde ficarão os atletas.