Rosewood de São Paulo é o único hotel brasileiro em lista dos top 50 do mundo

São Paulo

O Rosewood São Paulo, hotel de luxo inaugurado em 2022 na Cidade Matarazzo, é novamente o único endereço brasileiro a figurar no ranking global da lista The World’s 50 Best Hotels 2024.

Ele também é, pelo segundo ano consecutivo, o hotel da América Latina mais bem colocado na lista. Essa é a segunda vez que a lista, que tradicionalmente elege os melhores bares e restaurantes ao redor do mundo, faz um ranking de hospedagens.

Bar Rabo Di Galo, no Rosewood São Paulo; hotel foi o único brasileiro a entrar na segunda edição do The World’s 50 Best Hotels 2024 - Eduardo Knapp/Folhapress

A publicação destacou a sustentabilidade do hotel. Ambientalmente, o projeto permite que a energia utilizada seja 100% renovável, além de ter processos responsáveis de gestão de resíduos.

Os vencedores são escolhidos por 580 experts anônimos, entre jornalistas, hoteleiros e viajantes experientes, distribuídos em nove regiões do mundo.

Além do Rosewood São Paulo, outros três endereços do grupo Rosewood Hotels & Resorts entraram para o ranking, com o Rosewood Hong Kong alcançando a medalha de bronze com o 3º lugar.

Outros representantes da América Latina foram o hotel One&Only Mandarina, em Riviera Nayarit, e o Hotel Esencia, em Tulum, ambos no México.

Atração principal do complexo construído no terreno do antigo Hospital Matarazzo, o Rosewood São Paulo reúne três restaurantes, um bar de luxo e um spa, e é colega, no mesmo complexo, da unidade paulistana da badalada Soho House.