Voivodina, no norte, tem algumas das atrações mais interessantes da Sérvia

Novi Sad

A região de Voivodina, no norte da Sérvia, concentra algumas das atrações mais interessantes do país. Estão ali fortalezas, monastérios, reservas naturais e uma impressionante coleção de edifícios art nouveau.

Voivodina é uma província autônoma com uma cultura própria, marcada pela mistura de etnias. Enquanto o sul da Sérvia teve mais influência otomana, o norte guarda mais os traços dos húngaros e dos austríacos.

Monastério de Krusedol, próximo a Novi Sad.Crédito Diogo Bercito / Folhapress - Diogo Bercito/Folhapress

É possível visitar a área em quatro ou cinco dias, a partir de Belgrado. Para isso, a sugestão é estabelecer duas bases: as cidades de Novi Sad e Subotica. Estão bem conectadas à capital sérvia pelo transporte público.

Novi Sad está a uma hora de trem de Belgrado. É um destino comum para quem quer fugir da capital. Apesar de ser a segunda maior cidade do país, tem um ar mais de interior e um ritmo mais lento e prazeroso.

O destaque é a fortaleza de Petrovaradin, uma das maiores do tipo na Europa. Foi construída entre os séculos 17 e 18 em cima de um morro, observando o rio Danúbio, de onde ela pode ser vista como um gigante.

Guias locais dizem, com orgulho, que a HBO deveria ter filmado a série "Game of Thrones" por ali, tamanhas as dimensões. Talvez seja um exagero. Mas a visão da fortaleza é de fato impressionante, de longe.

Não é um passeio com paradas definidas, porque a cidade foi engolindo a fortaleza e há hoje bares, restaurantes e ateliês dentro e fora dela. Como o acesso é gratuito, a sugestão é passar uma tarde caminhando ali.

Uma outra boa maneira de apreciar a fortaleza é de dentro do rio. Há praias nas margens do Danúbio, algumas com areia e cadeiras. É possível —e recomendado— nadar, mas tome cuidado com a correnteza.

Há também o parque natural de Fruska Gora, com 16 antigos monastérios ortodoxos concentrados em uma pequena área. O mais famoso desses templos é o Krusedol, construído no início do século 16.

Não há meios razoáveis para chegar aos monastérios de transporte público. O ideal é dirigir ou combinar um valor com um taxista (em torno de R$ 150 para visitar dois monastérios, incluindo nisso a espera).

A cidade de Subotica é ainda mais charmosa do que Novi Sad. Fica na fronteira com a Hungria, a três horas de Belgrado de ônibus. A arquitetura impressiona com seu estilo art nouveau de tradição húngara.

Lago Palic, próximo a Subotica.Crédito Diogo Bercito / Folhapress - Diogo Bercito/Folhapress

Não há, como em Novi Sad, muitas atrações obrigatórias para os visitantes. O prazer está em caminhar pelas ruas e observar as fachadas dos prédios bem cuidados. A sinagoga do fim do século 19 é imperdível.

A 20 minutos de ônibus está o lago Palic, que foi um resort de elite no início do século 20. As construções, algumas delas abandonadas, têm o ar de um passado perdido. Florestas, bares e restaurantes ladeiam o lago.

Em tese, a água não é limpa o bastante para o banho. Alguns moradores, porém, ignoram essa informação. A reportagem fez o mesmo e passou bem. Quem não quiser se arriscar pode em vez disso tomar sol na borda.

O lago tem uma interessante história, também, de que moradores se orgulham. Palic abrigou uma tentativa de Jogos Olímpicos em 1860 —quase duas décadas antes da criação das Olimpíadas modernas em 1896.