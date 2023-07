Bolsonaro e Tarcísio: aliados podem virar adversários? TV Folha explica

São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) se desentenderam, na última semana, ao divergirem quanto à aprovação da Reforma Tributária. Nos bastidores, há quem diga que a relação entre os dois está trincada.

Mas este desentendimento será capaz de azedar de vez a parceria entre padrinho e apadrinhado? Para entender os possíveis desdobramentos desta rusga, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Carolina Linhares, no Como é que é? desta terça (11), às 18h.

Já recai sobre o governador de São Paulo a pecha de traidor? Tarcísio pode seguir o mesmo caminho de ex-apoiadores de Bolsonaro, como o ex-governador João Doria e a ex-deputada federal Joice Hasselmann? Sobre quais pontos da reforma tributária o ex-presidente e o atual governador divergem? Esta é a primeira manifestação pública de divergência entre Tarcísio e Bolsonaro? Há espaço para divergências dentro do bolsonarismo? Estas e outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

