123milhas: o que fazer se fui lesado?

São Paulo

A agência de viagens digital 123milhas anunciou, na sexta-feira (18), a suspensão de pacotes e emissão de passagens aéreas da linha "Promo", que oferecia valores abaixo dos praticados no mercado. Clientes que já receberam passagem, eticket ou localizador estão com as viagens garantidas, segundo a empresa.

A 123milhas diz que a interrupção ocorreu "devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade" e será válida, em princípio, de setembro a dezembro.

Foram oferecidos vouchers para os clientes lesados, mas há casos em que é necessário pagar o dobro para conseguir uma nova passagem para o mesmo destino.

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) do Ministério da Justiça abriu um processo na última segunda (21) para investigar a suspensão de emissões de passagens promocionais pela 123milhas.

