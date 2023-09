Por que a Câmara discute proibição do casamento LGBTQIA+?

São Paulo

O deputado Pastor Eurico (PL-PE) busca, desde o dia 19, a aprovação de um projeto que determina que nenhum vínculo entre indivíduos do mesmo gênero pode ser equiparado ao matrimônio ou à instituição familiar, proibindo o reconhecimento do casamento civil destes casais.

Porém, pela segunda vez, nesta quarta-feira (27), a Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados postergou a votação do projeto.

Agora, a votação foi agendada para o dia 10 de outubro, porém, deputados de esquerda estão solicitando um adiamento mais prolongado da deliberação para permitir um debate mais abrangente sobre o assunto.

Para detalhar esse projeto e suas controvérsias, Isabella Faria conversa com o autor do blog Todas as Letras, Renan Sukevicius, no Como é que é? desta sexta-feira (29).

