Por que cada vez mais mulheres ricas querem ter filhos sozinhas?

Buscar um companheiro, celebrar uma união matrimonial e formar uma família. Ao longo de séculos, esse padrão de vida foi o guia predominante para as mulheres.

Contudo, atualmente, com os progressos gradativos em direção à igualdade de gênero no ambiente profissional e os avanços nas técnicas de reprodução assistida, algumas mulheres escolhem se desviar desse roteiro tradicional.

Paralelamente, observa-se um expressivo contingente de famílias lideradas por mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, muitas das quais foram abandonadas por seus companheiros.

Mais de 11 milhões de mães estão criando seus filhos de forma solo no Brasil, conforme indicado por uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Para comentar sobre essa tendência, a apresentadora Isabella Faria conversou nesta quinta-feira (14) com a jornalista Victória Pacheco no Como É que É?.

