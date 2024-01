O Equador está em guerra civil?

São Paulo

A explosão da crise de violência no Equador após o chefe da principal quadrilha do país fugir da prisão vem provocando caos nas ruas do país.

Ao declarar um conflito armado interno nesta terça-feira (9), o presidente do país sul-americano, Daniel Noboa, classificou 22 grupos criminosos de "organizações terroristas" e "atores estatais beligerantes".

Anteriormente considerado um país pacífico, o Equador, situado entre o Peru e a Colômbia, importantes produtores de cocaína, enfrenta agora desafios de segurança devido aos seus portos no Oceano Pacífico, que têm atraído criminosos devido ao potencial de facilitar o transporte da produção.

Atualmente, o país está envolvido em conflitos pelo controle de poder entre organizações com conexões a cartéis internacionais.

Para comentar mais sobre o conflito interno equatoriano, a apresentadora Isabella Faria conversa no Como É que É? desta quinta-feira (11), às 18h, com o repórter especial Igor Gielow.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.