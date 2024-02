O que a PF descobriu na operação contra Bolsonaro?

São Paulo

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (8) mandados de busca e prisão contra ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL) e militares que tiveram envolvimento na suposta tentativa de golpe para manter o ex-presidente no governo. Bolsonaro, um dos alvos da operação, entregou seu passaporte para a PF.

Na decisão que autorizou a operação, o ministro Alexandre de Moraes (STF) afirmou que Bolsonaro teve acesso à "minuta do golpe" e chegou a pedir mudanças no documento.

Ainda segundo a PF, mensagens trocadas entre o coronel Marcelo Câmara e o tenente-coronel Mauro Cid em dezembro de 2022 indicam que os dois estavam monitorando os passos do ministro Alexandre de Moraes, com a intenção de prendê-lo para tentar dar um golpe de Estado.

Para comentar os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal, a repórter especial Fernanda Mena conversa com o repórter Cézar Feitoza no Como É que É? desta sexta-feira (9).

