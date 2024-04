BBB é maior que plataformas de streaming?

São Paulo

Enquanto a audiência na TV aberta ainda enfrenta desafios, o BBB 24 está alcançando grande sucesso no Globoplay, o serviço de streaming da Globo. Sob a condução de Tadeu Schmidt, o reality show não apenas impulsionou os números da plataforma, mas também atraiu espectadores das grandes concorrentes Netflix e Amazon Prime Video.

Dados de audiência do streaming, medidos pelo Kantar Ibope e obtidos com exclusividade pelo F5, revelam que a audiência do Globoplay aumentou em 45% em comparação com o BBB 23 do ano anterior.



