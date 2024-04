Livro 'As Abandonadoras' analisa mulheres que se separam dos filhos; vídeo

São Paulo

Que tipo de mãe abandona seu filho? Essa é a pergunta primordial do livro "As Abandonadoras", da espanhola Begoña Gómez Urzaiz, que saiu pela Zahar com tradução de Eliana Aguiar.

O objetivo dos ensaios é explorar por que a ideia de mães que decidem se separar de seus filhos mexe tanto com os brios das pessoas, a ponto de seguir interditado mesmo depois de tantas ondas de feminismo.

A jornalista perfila mulheres famosas como Ingrid Bergman, Joni Mitchell e Doris Lessing para explorar as causas e efeitos dessa "escolha de Sofia".

